وقعت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع قسم الشؤون الثقافية والإعلامية في السفارة الأميركية بالكويت وبرنامج سوليا للاتصال العالمي.



وجاء توقيع مذكرة التفاهم بعد الاتفاق والعمل على أن تكون كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا هي الشريك الأساسي في تطوير برنامج سوليا للاتصال العالمي وتوظيف المشاركين للبرنامج بين الجامعات الحكومية والخاصة داخل الكويت بالتعاون مع قسم الشؤون الثقافية والإعلامية في السفارة الأميركية.



ويهدف برنامج سوليا للاتصال العالمي إلى مد جسور التواصل بين طلبة الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والطلبة في الولايات المتحدة من خلال اختيار أحد الموضوعات الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية التي يتم تداولها على الساحة وفتح باب النقاش المباشر على المنصة الافتراضية الرسمية للبرنامج، وذلك ما يساعد على تحقيق المخرجات التعليمية التي تزيد من الوعي العالمي حول مختلف الموضوعات التي تشغل الشباب في القرن 21 بتطوير مهارات التواصل، القيادة، التفكير النقدي والتعاون لاستخراج الحلول.



ويجمع البرنامج بين الحوار المباشر بالإضافة إلى منهج من القراءات المطلوبة كالمقالات ودراسات الحالة، وتقود كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مهمة تطوير واستمرارية البرنامج في الكويت من خلال تلقيح الموضوعات المختارة بالإضافة إلى توظيف الطلبة المهتمين بالبرنامج بين جميع جامعات الكويت.



واستقبل رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين وفدا من السفارة الأميركية وعلى رأسه المستشار الثقافي والإعلامي في السفارة محمد فريد لتوقيع مذكرة التفاهم، وانضم للتوقيع مديرة برنامج سوليا درة عمارة والتي حضرت التوقيع من خلال المنصة الافتراضية.



وأكد البقاعين أن الجامعة تستقبل وتشجع جميع البرامج التعليمية التي تضفي للطلبة تجربة دراسية مختلفة خارج الفصول عن طريق صبغتها بطابع نشاطي، خاصة أن هذا النوع من الأنشطة هو الذي يبرز للطالب مكامن قوته في التعبير عن الأفكار باللغة الإنجليزية والقدرة على إدارة حوار ونقاش كامل يحمل جميع الآراء وعكسها، بالإضافة إلى التفاعل مع المواضيع التي تشغل العالم مثل البيئة، المناخ، والمواضيع الاجتماعية الأخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي.



وعن استمرار الجامعة في تنظيم وتوظيف المشاركين لبرنامج سوليا، عبر البقاعين عن سعادته باستمرار التعاون وأن الجامعة تفتح أبوابها للتعامل والتعاون في كل ما يخص العملية التعليمية التي تعزز المهارات الأكاديمية والسمات الشخصية للطالب إلى جانب تعزيز روح القيادة وبناء الفكر النقدي.



من جانبه، قال المستشار الثقافي والإعلامي في السفارة الأميركية محمد فريد: نقدر رعاية KCST لبرنامج الاتصال العالمي التابع لـ Soliya للسنة الثانية على التوالي، وكانت مذكرة التفاهم هذه تتويجا للتعاون المثمر بين السفارة وسوليا وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لتوفير فرص تبادل قيمة لطلاب الجامعات الكويتية من خلال مبادرة ستيفنز التابعة لوزارة الخارجية، ومن خلال الحوار الافتراضي بين الطلاب في سن الدراسة الجامعية في الكويت والولايات المتحدة ودول أخرى في العالم العربي، سيقوم برنامج سوليا للاتصال العالمي ببناء علاقات هادفة وإشراك الشباب بطرق من شأنها تعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، مع تعزيز التسامح والانفتاح.



بدورها، عبرت مديرة برنامج سوليا درة عمارة عن سعادتها بالتعاون مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، موضحة أن الجامعة مؤسسة متميزة وشريكة تدرك أهمية تبادل الحوار بين الثقافات.



وتابعت: كان من الرائع أن نشهد كيف قاموا بتمكين طلابهم من المشاركة في الحلقات العالمية، وتعزيز التفاعلات وتعزيز الحوارات العميقة مع أفراد شباب آخرين ربما لم تتح لهم الفرصة للقائهم بطريقة أخرى، وعلى هذا المستوى الهادف، نأمل أن تمكننا مذكرة التفاهم هذه من توسيع هذه الفرصة لتشمل المزيد من الطلاب، ونتطلع إلى توسيع التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه.