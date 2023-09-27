امتدادا للرؤية الجماعية للحفاظ على برنامج استدامة فعال يسهم في تحقيق رؤية كويت 2035، واصل مركز التعليم المستمر CCE في الجامعة الأمريكية بالكويت وبنك الخليج رحلتهما التعاونية من خلال التطوير الرائد الفريد من نوعه لبرنامج «أجيال» والذي يقام للعام الثالث على التوالي.



وانطلق برنامج أجيال في نسخته التاسعة خلال عام 2023 لتبدأ رحلة تعليمية شاملة مدتها ستة أشهر، تهدف إلى مساعدة المتعلمين على تطوير المهارات المصرفية الأساسية، وتوسيع معارف المصرفيين ذوي الأداء العالي والشموليين الذين يركزون على استراتيجية النمو طويلة المدى للبنك.



وأظهر المشاركون إمكانات واعدة على المستويين الشخصي والمهني، بما يتوافق مع الهدف من البرنامج هو تعزيز ثقافة تعتمد على الأداء، وتقديم حلول تكنولوجية لتمكين التحول الرقمي على مستوى البنك، واعتماد ممارسات إدارة المخاطر ذات المستوى العالي، والتي بدورها ستضيف قيمة لرؤية البنك.



وبعد نجاح برنامج «أجيال» 7 و8، يواصل المركز ترديد شعاره «التعلم لا ينتهي» من خلال تصميم منهج دراسي معزز يتوافق مع الكفاءات الأساسية لأجيال بنك الخليج، ويتم تقديمها من خلال أساتذة الجامعة والمختصين ذوي المصداقية.



وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للجامعة أمل البنعلي، أن شراكة الجامعة الأميركية مع بنك الخليج تؤكد الدور الرائد للجامعة في دعم الكفاءات المحلية وتطوير قدراتهم، إضافة إلى تزويدهم بالأدوات اللازمة لتعزيز مهاراتهم وتعريفهم بأحداث الممارسات المهنية في القطاع المصرفي.



بدورها، أعربت مديرة مركز التعليم المستمر نهال الشافعي عن سعادتها بدعم بنك الخليج بداية من فكرة هذا البرنامج المبتكر إلى تنفيذه على أرض الواقع، مبينة أنه مصمم بأسلوب متكامل وتفاعلي، يزود المشاركين بمجموعة مهارات متميزة.