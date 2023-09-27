أعلن منتدى الإعلام العربي في دورته الـ 21 أمس اختيار الإعلامي والأكاديمي الكويتي د.محمد الرميحي شخصية العام الإعلامية.



جاء ذلك في حفل انطلاق أعمال الدورة الـ 21 للمنتدى المقام تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكتاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم. وشهد افتتاح المنتدى حفل توزيع جوائز الإعلام العربي وتكريم الفائزين، وأبرزهم د.الرميحي.



وأعرب د.الرميحي لـ «كونا»، عقب تكريمه، عن سعادته بهذه الجائزة، مهديا إياها إلى كل الإعلاميين الكويتيين «الذين بذلوا جهودا كبيرة ولفترة طويلة في العمل الإعلامي الكويتي المميز والمعروف بأنه سباق دائما وإعلام حر ومتطور».