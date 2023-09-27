قال النائب داود معرفي: طالبنا الفترة السابقة بالاستعجال في تسكين المناصب القيادية بجميع جهات الدولة، لكن ما وردنا أن وزيرة الأشغال العامة للتو بدأت بالاستعجال في المفاوضات لتسكين مناصب قيادية في «الأشغال» وهيئة الطرق باستخدام نفوذها لتكسب ترضيات بعض النواب لمساندتها في تجاوز استجوابنا الذي سيقدم لها، إذ نحذر أن تسلك هذا المنحى، وسنكشف اسم أي نائب يتعاون معها بهذا الشأن.



وأضاف: ‏بدأت الوزيرة بتحريك أدواتها الإعلامية الوهمية عن طريق مستشارها، حيث انه يصول ويجول في جميع أروقة الوزارة، وسنكون له بالمرصاد بتحجيمه عما يقوم به من تدليس وتحركات مشبوهة. ‏وعلى الأخ رئيس مجلس الوزراء إيقافها عند هذا الحد وإلا سيكون هو المحطة المقبلة في المنصة، فتعديل المسار لا يأتي بالترضيات والمساومات على حساب كفاءة المواطن ومصلحة الشعب.



من جانب آخر وجّه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمته: تماشيا مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمــــل للخريجين، وأيضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي.



لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في وزارتي التجارة والصناعة ووزارة الدولة لشؤون الشباب (كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين) كلا على حدة؟



وما الاحتياج الفعلي من الموظفين في الوزارتــــين؟



2- ما الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتيين في الجهتين المذكورتين أعلاه؟



3- عدد الخريجين الذي تم تعيينهم خلال عام 2020 حتى 2023؟ وما تخصصاتهم؟



4- هل هناك خطة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟



5- هل هناك وظائف إشرافية شاغرة أعلن عنها أو لم يعلن عنها في الجهتين المذكورتين أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما تلك الوظائف؟



6- عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين في مكتب الوزير ومكاتب الوكلــــاء المساعديــــن وغيرهـــم مع ذكــــــر جنسياتهـــم؟