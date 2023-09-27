أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أن 1 أكتوبر هو آخر موعد لفتح حساب الدروازة والإيداع فيه لدخول السحب الشهري لشهر نوفمبر للحصول على فرصة ربح بجوائز بقيمة 20000 دينار لـ 11 رابحا، مشجعا كل عملائه الحاليين والمحتملين على فتح أو إيداع المزيد في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب شهر نوفمبر الذي سيتم تنظيمه بحضور ممثلين عن KIB ووزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قال مدير تطوير المنتجات والتحول الرقمي والابتكار علي الصانع «نشجع الجميع على المبادرة بفتح أو الإيداع في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب شهر نوفمبر، حيث يتم احتساب فرصة واحدة مقابل كل 1 دينار يتم شهرا كاملا في الحساب، وتحتسب الفرصة حسب الرصيد الأدنى للشهر السابق للسحب. كما نود أن نذكر عملاءنا بأن فرصهم بالربح في السحب على الجوائز يزداد بزيادة الإيداعات. أما بالنسبة لعملائنا المستقبليين فنحن ندعوهم لفتح حساب الدروازة من خلال زيارة الفروع أو من خلال تطبيق KIB والاستفادة من أفضل حساب جوائز في الكويت.



كما أشار علي الصانع إلى مواصلة KIB التزامه بتلبية توقعات عملائه، وذلك من خلال عروض الجوائز المصممة خصيصا لهم، وتوفير منتجات مصرفية مبتكرة، إلى جانب إطلاق الحملات الفريدة من نوعها والتي تعتبر قيمة مضافة إلى أسلوب حياتهم، تماشيا مع شعار KIB الأساسي «بنك للحياة».



ويعلن البنك أسماء الفائزين في السحب الشهري على موقعه الإلكتروني وفي قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الصحف الرسمية، ويتم إيداع الجوائز النقدية في حسابات «الدروازة» لكل عميل رابح خلال يومي عمل من تاريخ الإعلان.