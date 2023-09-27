في إطار جهوده لتوفير خدمات متميزة، وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، يتيح بنك الخليج لعملائه سداد المصروفات الدراسية لأبنائهم على مدى 12 شهرا ومن دون فوائد، من خلال خدمة Easy Pay، والتي يوفرها لجميع حاملي بطاقاته الائتمانية، بهدف تسهيل عملية سداد المشتريات عالية القيمة.



ويمكن للعميل أيضا طلب الاستفادة من تلك الخدمة عند التسوق باستخدام بطاقات بنك الخليج الائتمانية، من كل المحلات والمؤسسات المشاركة بمبلغ 50 دينارا أو أكثر لكل عملية، وذلك من خلال طلب تحويل العملية عبر خدمة Easy Pay، وكذلك يمكن للعميل عند التسوق محليا أو دوليا بمبلغ 150 دينارا أو أكثر لكل عملية، حيث يتلقى العميل رسالة نصية من البنك بالعمليات المؤهلة للاستفادة من الخدمة ليتم تحويلها إلى خاصية Easy Pay.



وفي هذا الإطار، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي «انطلاقا من مساعي بنك الخليج المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، يعمل بنك الخليج على مواكبة تطلعات عملائه وتلبية متطلباتهم، بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة».



وأشار تقي إلى أن بنك الخليج حريص على المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال إتاحة الفرصة لهم في تقسيط مصروفاتهم الدراسية على مدار 12 شهرا من دون فوائد أو رسوم إضافية للمعاملة.



وبين أن خدمة Easy Pay، ضمن حزمة كبيرة من الخدمات المصرفية المتطورة التي يوفرها البنك، في إطار خطة التحول الرقمي التي تتواصل بنجاح، في إطار مساعيه لترسيخ مكانته كبنك للمستقبل وتوفير أحدث الخدمات لعملائه.



ولفت إلى أن بنك الخليج يوفر للعملاء من حاملي بطاقاته الائتمانية أفضل برنامج نقاط في الكويت، يمكنهم من استبدالها بتذاكر طيران، دون تقيدهم بشركة طيران معينة، والإقامة الفندقية في أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، والحصول على عروض سفر خاصة، علما أن النقاط على العمليات الشرائية خارج الكويت تكون أكثر من الداخل، لافتا إلى أن النقاط توفر للعميل فرصة لتحقيق عوائد مجزية حال الدفع من خلال البطاقات الائتمانية.