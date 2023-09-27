بالتزامن مع اختتام حملته الصيفية، أعلن بنك بوبيان عن أسماء الفائزين من حاملي بطاقات فيزا بوبيان الائتمانية والدفع المسبق بـ 3 ملايين ميل من الخطوط الجوية الكويتية، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لتعزيز مستوى خدماته ومنتجاته المدعومة بأفضل العروض والمزايا الحصرية.



وقد أتاحت الحملة للعملاء من مستخدمي بطاقات فيزا الائتمانية والدفع المسبق الحصول على فرصة لدخول السحب مقابل مشترياتهم داخل وخارج الكويت، وتضمن السحب 3 فائزين بـ 300.000 ميل لكل منهم، و3 فائزين بـ 120.000 ميل لكل منهم، و24 فائزا بـ 60.000 ميل لكل فائز، وذلك لحاملي بطاقات فيزا بوبيان الائتمانية، أما بالنسبة لحاملي بطاقات الدفع المسبق، فقد فاز 15 عميلا بـ 20.000 ميل.



وبهذه المناسبة، قالت مدير أول - إدارة البطاقات سارة الملا: «نختتم بنجاح حملة أميال السفر التي استمرت خلال الصيف ولمدة 3 أشهر تضمنت 3 سحوبات وفوز 45 عميلا».



وأضافت ان «الحملة تأتي في إطار التزام بنك بوبيان على مكافأة عملائه وطرح المزيد من الحملات والعروض الحصرية لضمان حصولهم على فرص متنوعة للدخول في السحوبات في خطوة تعزز حرصنا على مشاركة أكبر عدد من عملائنا ومنحهم فرصا أكثر للفوز بجوائز استثنائية تلبي احتياجاتهم».



وأوضحت ان الحملة استهدفت تطوير تجربة العملاء والاستمتاع بالمزايا الحصرية المتوافرة، مشيرة إلى أن جميع العملاء من حاملي بطاقات بوبيان فيزا الائتمانية والدفع المسبق قد تأهلوا لدخول السحب بعد التسجيل في الحملة من خلال المساعد الرقمي «مساعد» أو الموقع الإلكتروني والحصول على فرصة واحدة لكل 50 دينارا داخل الكويت، وفرصتين لكل 50 دينارا يتم إنفاقها في الخارج او خلال التسوق عبر الإنترنت.