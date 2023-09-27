استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته الرسمية للدوحة امس. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان إنه في بداية المقابلة نقل وزير الخارجية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بموفور الصحة، وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار، فيما حمله أمير قطر تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وتمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هذا، وحضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.