بيروت - عمر حبنجر ووكالات



الملف الرئاسي اللبناني مازال عالقا في أرجوحة الاتصالات الديبلوماسية، فيما يبدو لبنان غائبا بشكل كبير عن الاهتمام الدولي، وحتى الدول الخمس المعنية بالملف، السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وقطر، بدأ صبرها ينفد وفق الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان الذي قال إن هذه الدول «موحدة تماما ومنزعجة للغاية، وتتساءل عن جدوى استمرار تمويل لبنان، في وقت يتمادى المسؤولون السياسيون في عدم تحمل المسؤولية»، داعيا إياهم إلى إيجاد حل وسط عبر «خيار ثالث» لحل أزمة الرئاسة.



واعتبر لودريان في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» انه «من المهم أن تضع الأطراف السياسية حدا للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين».



ونبه من أن «المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد».



وبين ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله وحلفائه، والوزير السابق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الذي صوتت له أكثرية خلال الجلسة النيابية الأخيرة، قال لودريان: «ليس بإمكان أي منهما الفوز، ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح».



وفي هذا السياق، تصب جهود الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي يسعى إلى تنويع الأسماء الرئاسية بدلا من الالتزام باسم واحد أو اثنين، حتى انه مدد إقامته في بيروت كي يتسنى له استكمال عملية مسح المواقف والآراء، ساعيا الى التأكيد على أن الاسم الذي ينال الأرجحية هو الذي سيواصل التسويق به حتى إنجاز المهمة.



وخلال جولاته على مدى 5 أيام التقى الموفد القطري كلا من الرئيس نبيه بري ورئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومعاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، إضافة الى مسؤولين أمنيين.



بيد ان المفاجأة السياسية أتت من عين التينة، حيث أبلغ الرئيس نبيه بري صحيفة «الجمهورية» بأن مبادرته الحوارية باتت غير قائمة، وقال: «لقد أديت قسطي للعلى، وطرحت مبادرة الحوار ورفضوها، ولم يعد لدي شيء، وليتفضل من رفضوها ان يقدموا لنا بديلا عنها».



وردا على الرئيس بري، أصدر جعجع بيانا رحب فيه بتراجعه عن مبادرته، غامزا من تصريحاته، وقال «دولة الرئيس نبيه بري، لا لم تؤد بعد قسطك للعلى».



وقال جعجع: «من الجيد يا دولة الرئيس، بعد أن رأيتم أن كتلا نيابية أساسية وعدة نواب من المستقلين والتغييرين لم يقتنعوا بما تسمونه أنتم حوارا، أن تعدلوا عن المبادرة التي كنتم قد أطلقتموها».



واعتبر ان «من يتعمد قطع الحلول الداخلية هو من عطل جلسات الانتخاب، وكان يسارع إلى الانسحاب من مجلس النواب، حتى قبل انتهاء الدورة الأولى».



وتساءل: «عن أي حوار تتحدث يا دولة الرئيس وأحد أركان الممانعة قال بصريح العبارة: «نريد حوارا لإقناعهم بمرشحنا، فيما الحوار يكون نتيجة استعصاء وقناعة بضرورة الذهاب إلى مساحة مشتركة، وليس بتبني وجهة نظر على حساب أخرى».



وتعليقا على دعوة بري رافض الحوار لطرح بديل، قال جعجع: أنا أقدم لكم البديل من صلب موقفكم بالذات، حيث جاء على لسانكم حرفيا «كان في مقدورنا أن نجتمع فإن توافقنا فهذا خير للبلد، وإن لم نتوافق، فلا يعني ذلك نهاية الطريق، بل في كلتا الحالتين ننزل إلى مجلس النواب ونحتكم إلى صندوق الاقتراع في جلسات انتخاب متتالية ومفتوحة حتى نتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية، وليربح من يربح»، وبالتالي لماذا لا تعتبر بكل بساطة، يا دولة الرئيس، أننا لم نتوافق فيصار بعدها الانتقال مباشرة إلى الشق الثاني من مبادرتكم عبر الدعوة إلى جلسة بدورات متتالية، حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد؟



وكرر رئيس القوات الدعوة إلى جلسة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، وقال: «نشد على يدكم بالدعوة إلى جلسة مفتوحة اليوم قبل الغد. وأغلب الظن أنه سيكون لنا رئيس للجمهورية في الدورة الثانية».



في هذا الوقت أطل رئيس «التيار الوطني الحر» من دار الفتوى في بيروت، ضمن إطار جولاته على المرجعيات الدينية والسياسية، يرافقه عدد من نواب تكتل «لبنان القوي».



وبعد اللقاء أكد باسيل على التمسك بدستور الطائف، مشددا على ضرورة العمل لتنفيذه، وفي المقدمة بند اللامركزية.



وقال: «موضوع رئاسة الجمهورية ليس له حل إلا بالتفاهم وبالشراكة (المتوازنة)، والتفاهم بطبيعة الحال يتطلب حوارا، ونحن مع الحوار الجدي الذي يوصل الى نتيجة، والحوار له ظروفه ولا نقول شروطه لينجح، ونحن متمسكون بالدستور، الذي انبثق عن الطائف، علينا المحافظة على اتفاق الطائف وتطويره بما يحقق عدم المس به».



وعن رأيه بالمبادرة القطرية وما اذا كانت المبادرة الفرنسية انتهت، قال: «لا أقول انتهى ولا ابتدأ بل هناك دائما اهتمام من هاتين الدولتين بموضوع لبنان والإصلاحات والقدرة على الاستثمار فيه». وأضاف: «واجبنا أن نعمل إصلاحات ببلدنا كي تأتي الدول والأفراد والمستثمرون للاستثمار في لبنان».