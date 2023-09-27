رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار بمعدل 300 ليرة سورية أمس، فيما تحسن سعر صرف الليرة بالسوق الموازية. وحددت النشرة الصادرة عن المصرف سعر صرف الدولار بـ 11200 ليرة سورية ارتفاعا من 10900 ليرة في اليوم السابق، وسعر صرف اليورو بـ 11860 ليرة.



ويستفيد من سعر الصرف في النشرة الجديدة أصحاب الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية، بالإضافة إلى الأشخاص الملزمين بتصريف الـ 100 دولار أميركي عند دخولهم إلى سورية عبر المعابر الرسمية.



بموازاة ذلك، تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، إذ هبط من نحو 13700 ليرة أمس الأول، ليسجل 13450 ليرة للدولار الواحد أمس، بحسب موقع «الليرة اليوم»، بينما وصل سعر مبيع اليورو إلى 14256 ليرة.