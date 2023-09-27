أسامة أبو السعود



استقبلت القنصلية المصرية بالكويت المصريين الراغبين في إصدار توكيلات لمرشحي الرئاسة في جمهورية مصر العربية والتي يتنافس فيها عدد من المرشحين في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقام المواطن المصري أحمد الروبي بإصدار أول توكيل رسمي لدعم ترشيح وانتخاب الرئيس السيسي لتولي قيادة مصر لفترة رئاسية جديدة.ووفقا للجنة العليا للانتخابات ستجرى عملية تصويت الناخبين في خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 1-2-3 ديسمبر المقبل 2023، على أن تجرى انتخابات الرئاسة داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10-11-12 ديسمبر المقبل 2023 على ان تعلن نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الثلاثاء 16 يناير 2024.