ما يسببه نقص «فيتامين الشمس» لجسمك



يُمكن الامتصاص الجيد لـ «فيتامين الشمس» الجسم من امتصاص الكالسيوم، ومحاربة العدوى، والحفاظ على عمل الجهاز العصبي والعضلات كما ينبغي. ويعد فيتامين (د) أمرا حيويا لصحة العظام، ولذلك، فإن عدم الحصول على ما يكفي من الفيتامين يمكن أن «يضعف المفاصل وقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالكسور الإجهادية».



تؤكد مؤسسة «مايو كلينيك» أن كسور الإجهاد هي شقوق صغيرة في العظام. وغالبا ما تنتشر في عظام الجزء السفلي من الساق والقدم التي تحمل الوزن. وقالت اختصاصية التغذية نعومي نيومان بينارت إن نقص فيتامين «د» يمكن أن يلعب دورا في مستويات السيروتونين في الدماغ، موضحة: «يعرف السيروتونين باسم هرمون السعادة لأنه مهم في الحفاظ على حالتك المزاجية والشعور بأفضل حال. وفيتامين «د» مهم أيضا لمناعة الشخص، وبالتالي فإن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين «د» يمكن أن يضعف دفاعك المناعي».



ويمكن لجسم الإنسان إنتاج فيتامين «د» بعد تعرض البشرة لأشعة الشمس، لكن الكثيرين قد لا يحصلون على ما يكفي من ضوء النهار، خاصة خلال فصل الشتاء، وهذا يعني أنهم قد يعانون من نقص فيتامين «د». وتعتمد طريقة امتصاص فيتامين «د» على ما إذا كنت تحصل عليه من الطعام أو من ضوء الشمس. وإذا كنت تعاني من مشاكل في امتصاص فيتامين الشمس، فإنه يمكن محاولة تناول الأطعمة الدهنية و/ أو الغنية بالماغنيسيوم.



ونظرا لأن فيتامين «د» قابل للذوبان في الدهون، فإن تناوله مع الأطعمة الدهنية يمكن أن يساعد الجسم على امتصاصه وتخزينه للاستخدام في المستقبل.



المصدر: «إكسبريس»