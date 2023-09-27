فاجأت الفنانة أصالة نصري جمهورها بحذف كل صورها القديمة من حسابها في «إنستغرام» وإبقائها على صورة واحدة مقسمة لألبومها الجديد «لحقت نفسي»، واستغرب الكثير من متابعيها طريقتها في الترويج لجديدها، بعدما نشرت مجموعة من الصور المقطعة لتكون صورة كبيرة عبارة عن بوستر الألبوم.



وكشفت أصالة عن أنها ستطرح ألبومها على جزأين، الأول مطلع أكتوبر المقبل ويضم 6 أغنيات، وأرفقت الصور بالتعليق: «بقدملكم كل الأوقات الحلوة المليانة محبة وصحبة وعمل دؤوب لإنجاز مشاهد من مواقف من مشاعر، أغاني بتحكي عني وبتحكي عنكم، عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الروح فايق أيام طويلة بأماكن كتيرة لنرسم كل صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب ما يمكن».



وأضافت: «بدي أشكر كل صديق عزيز موجود اسمه بالأغاني الست اللي رح تسمعوها، وبعد وقت قليل رح أتبعها بست أغنيات بتقديم مختلف».