بعد سلسلة من العروض الناجحة لحفل أغاني المسلسلات الذي تم تقديمه خلال العام الحالي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، قامت شركة «سين» بتقديم حفل أغاني المسلسلات في المملكة العربية السعودية على مسرح أبوبكر سالم في الرياض، والذي حصد بدوره تجاوبا كبيرا من قبل الجمهور السعودي ضمن احتفالاته باليوم الوطني السعودي.



تجربة فريدة



عبّر مدير عام شركة «سين»، فيصل خاجة، عن تقدير جميع المشاركين في حفل المسلسلات البالغ عددهم 65 شخصا، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية من القائمين على تنظيم الحفل والجمهور الذي كان لتفاعله أثر كبير في نفوس أعضاء الفرقة الموسيقية والكورال، الذين قدموا بدورهم 20 قطعة موسيقية وغنائية منوعة، كويتية وخليجية وعربية، جرى تطعيمها ببعض الأعمال السعودية المعاصرة الدالة على النهضة الفنية التي تشهدها المملكة.



كما عبر خاجة عن سعادته بأن يشهد هذا العمل النجاح بمكوناته التي ترتكز على العمل الجماعي عوضا عن الأسماء الفنية الكبيرة، وهو الخط الذي ترتكز عليه «سين» بالاستثمار في الطاقات الشبابية بما يحملونه من إبداع ظاهر وكامن، فكان بذلك كافة الفنانين المشاركين في العمل عزفا وغناء وتصميما نجوما للعمل، بقيادة المايسترو القدير د.خالد نوري، الذي أتقن قيادة الفرقة، كما أتقن قيادة الجمهور في بعض مواضع الحفل غناء وتصفيقا، ليكون أحد عناصر نجاح هذا الحفل الذي تم تقديمه في «بوليفارد الرياض سيتي»، أحد أبرز مراكز العروض الفنية في الوطن العربي حاليا.



اليوم الوطني السعودي



تزامنت مشاركة «سين» بحفل المسلسلات في الرياض مع اليوم الوطني السعودي ضمن احتفالات المملكة بهذا اليوم التاريخي، لذلك حرصت «سين» على أن يتضمن برنامج الحفل أربعة أعمال سعودية، وهي مقدمة مسلسلات «نمر بن عدوان» و«سيلفي» و«العاصوف»، بجانب مفاجآت الحفل والتي كانت عبارة عن تشكيلة من مقدمات مسلسل «طاش ما طاش» الشهير بأشكال عدة، وبعد منتصف الليل ومع دخول اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 23 سبتمبر، كانت المفاجأة الأهم بتقديم الفرقة لرائعة محمد عبده الوطنية «فوق هام السحب»، مشاركة من الكويتيين في احتفالات أشقائهم السعوديين حاصدة ذروة التفاعل الجماهيري في ختام مبهج.



تلبية لطلب الكثير من الجماهير، تم نقل الحفل نقلا حيا على تطبيق «شاهد» التابع لمجموعة MBC السعودية ليشاهده أكبر عدد من الجمهور، حصد بموجبه تفاعلا كبيرا لدى المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي.



شكر وتقدير



وتقدم خاجة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا العمل، وهي: هيئة الترفيه، بوليفارد الرياض سيتي وشركة بنش مارك السعودية لدعوتها وتنظيمها الحفل، ولكافة أعضاء طاقم العمل من الفنانين والتقنيين والإداريين، وللجمهور الذي أضفى بتجاوبه وتفاعله قيمة فنية رائعة للعمل، مع الوعد بتقديم المزيد من العروض التي تليق بذائقتهم، إذ يجري الاتفاق على تقديم سلسلة من العروض في مناطق سعودية عدة، وذلك لأغنيات المسلسلات وعروض أخرى كبرى قادمة في الطريق.