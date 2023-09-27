يواصل بنك برقان دعمه للأنشطة الفنية المحلية من خلال رعايته أضخم استعراض موسيقي غنائي بصري بعنوان «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي» في الكويت. ويعتبر هذا الحدث من أهم عروض العام، حيث سينتقل بالجمهور إلى عالم «فرقة ميامي» الساحر على مسرح «الأرينا»، من 28 سبتمبر حتى 2 أكتوبر. وتؤكد هذه الرعاية التزام البنك ببرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وتركيزه على إثراء المشهد الثقافي والفني في الكويت، إلى جانب دعم الأعمال الجديدة المبتكرة في الساحة، والتي ترضي مختلف الأذواق.



وحول رعاية هذا الحدث، صرحت مدير أول ـ الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: «نفتخر بدعمنا المستمر للقطاع الترفيهي في الكويت من خلال رعايتنا أضخم وأبرز استعراض غنائي فني بعنوان (فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي) في الكويت، والذي يعد نقلة فنية فريدة من نوعها واحتفالا بأبرز الفرق الموسيقية الكويتية التي رافقتنا بأجمل الأغاني عبر الأجيال، فأغاني «فرقة ميامي» بالنسبة لي شخصيا ولغيري من مختلف الأعمار تلامس ذكريات جميلة، أماكن معينة، مواقف باقية في الذاكرة.



بدوره، قال علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في الجابرية الحرة: «نحرص كشركة على تقديم أعمال فنية جديدة ومبتكرة ومؤثرة، وبالفعل قمنا بتقديم العديد من الأعمال المميزة التي لاقت نجاحا لافتا على مختلف المستويات. ويأخذنا استعراض (فيكم طرب؟) في رحلة غنائية غير مسبوقة بمصاحبة مؤثرات بصرية وعرض مبهر نستمتع من خلاله بالأغاني التي لطالما أحببناها، كما تقف وراء هذا العمل كوكبة من المواهب المحلية والخبرات العالمية، كل في مجاله».