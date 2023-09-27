قرر مسؤولو نادي الزمالك تجهيز شكوى رسمية لتقديمها إلى اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية للمطالبة بإعادة مباراته مع المقاولون العرب في إطار الجولة الثانية من دوري «النيل» التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله بتوقيع يوسف أوباما في الدقيقة 83 قبل أن يدرك أحمد علاء مدافع «ذئاب الجبل» التعادل بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع (9+90).



وأصدر الزمالك بيانا رسميا جاء فيه: «يطالب الزمالك رسميا بإعادة مباراته أمام المقاولون العرب، والتحقيق مع حكم اللقاء أمين عمر، ومنعه من إدارة أي لقاء للزمالك مستقبلا». وتابع: «تتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع والقرارات المريبة التي صدرت من أمين عمر الحكم الضعيف فنيا الذي له عدة سوابق تحكيمية في مباريات الزمالك خلال المواسم الماضية والتي إن دلت على شيء فهي تدل على اتخاذه موقفا عدائيا من النادي وتربصه الدائم به، وأنه لا يستطيع أن يفصل بين ميوله التشجيعية للنادي المنافس وعمله كحكم».



وأثار حديث الحكم مع حكم تقنية الفيديو محمد عادل والذي تمت إذاعته على الهواء بطريق الخطأ في احتجاج الجهاز الفني للأبيض ومطالبتهم باحتساب ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد مدافع المقاولون داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم أمر باستئناف اللعب. كما صرح مدير الكرة بالزمالك عبد الواحد السيد: «الحكم أشهر 6 بطاقات صفراء للاعبي الفريق وتعمد إرهابهم، كما احتسب وقتا بدلا من الضائع أكثر من الوقت الذي أعلن عنه في نهاية المباراة». وأضاف: «نطالب باستبعاد أمين عمر من إدارة مباريات الزمالك في المستقبل بسبب تحامله على الفريق».



من جانبه، عقب البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بأنه لا يوجد قرار بإذاعة محادثات حكم الساحة مع حكم الفيديو، وأن هذا الأمر ضد بروتوكول الـ VAR. وفي مباراة أخرى، فاز بيراميدز على البنك الأهلي ١-٠.