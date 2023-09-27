ناصر العنزي

بعد توقف طويل، تعود اليوم أجواء المنافسة في دوري زين الممتاز من جديد، حيث تقام مباراتان في انطلاق الجولة الثالثة، حيث يلتقي في الأولى العربي وخيطان على ستاد جابر الدولي، ولكل منهما 4 نقاط في المركز الثاني، وفي المباراة الثانية يستضيف الكويت المتصدر بـ 6 نقاط على ملعبه السالمية الخامس بـ 3 نقاط في مواجهة يتوقع ألا تخلو من الإثارة والأهداف.



ويتطلع العربي وخيطان في مباراتهما معا إلى تحقيق الفوز بعدما أحسنا في أول جولتين من الدوري، والأخضر تعادل في آخر مباراة له مع الشباب 1-1 على ملعب الأخير ويستطيع اليوم خطف النقاط الثلاث بعدما استكمل صفوفه وخاض عددا من المواجهات أثناء فترة التوقف الدولي، أهمها فوزه على الزوراء العراقي بهدف في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وبات الأخضر مؤهلا للمنافسة على المقدمة كعادته بعدما دعم صفوفه بعدد من اللاعبين المحترفين وفي مقدمتهم هداف الفريق المغربي حمزة خابا الذي سجل هاتريك في أول مباراة لفريقه في الدوري.



أما خيطان القادم من الدرجة الأولى بقيادة مدربه الوطني إبراهيم عبيد، وهو لاعب سابق بنادي الفحيحيل، فقد حقق نتائج لافتة في أول جولتين بعد تعادله مع القادسية وفوزه على الفحيحيل بثلاثية دون رد، فهل يفعلها اليوم أمام العربي؟ خاصة أن لقاء اليوم يعد اختبارا صعبا يتطلب منه حيطة دفاعية نظرا لخطورة الفريق المنافس. وتضم صفوفه عناصر جيدة الى جانب محترفين أضافوا قوة لصفوف الفريق.



وفي مباراة الكويت والسالمية، فإن التنافس سيكون على أشده ولن تخلو من الأهداف، والأبيض في الصدارة وحيدا بعد فوزين آخرهما على كاظمة بنتيجة كبيرة «5-2» مكنته من الصدارة وحيدا، ولم يتوقف الكويت في فترة الراحة الطويلة وخاض أول مباراة له في كأس الاتحاد الآسيوي وتعادل بها مع الكهرباء العراقي من دون أهداف في البصرة، ويستند مدرب الأبيض الصربي بوريس بونياك إلى عناصر ذات خبرة محليين ومحترفين في خوض مثل هذه البطولات والتي اعتاد لاعبو الأبيض الفوز بها، حيث إن الصف الاحتياطي لا يقل مستوى عن الصف الأساسي.



أما السالمية فقد فاز على النصر في آخر مباراة 3-2 ويسعى اليوم إلى الخروج بنتيجة إيجابية تمكنه من البقاء في المراكز المتقدمة، وينبغي على مدربه محمد المشعان الالتفات إلى سوء تنظيم خط الدفاع، حيث دخل في مرماه 5 أهداف في مباراتين، ولا شك أن المدرب وجه لاعبيه لمثل ذلك، خصوصا أنه سيواجه اليوم خصما متمكنا في التهديف.





