تبرز قمة نيوكاسل ومان سيتي اليوم في ختام مباريات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم.



وضرب «الماكبايس» بقوة في مباراته الاخيرة في الدوري عندما سحق مضيفه شيفيلد يونايتد 8-0، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام «السيتي» الذي يغرد خارج السرب في «البريمييرليغ»، حيث يتصدر بالعلامة الكاملة في ست مراحل.



وأكد مدرب نيوكاسل إيدي هاو أن لاعبه هارفي بارنز قد يغيب لفترة طويلة بعدما تعرض لإصابة خطيرة في القدم.



واضطر بارنز، المنضم من ليستر سيتي في يوليو الماضي، للخروج من الملعب بعد مرور 12 دقيقة من البداية في مباراة شيفيلد يونايتد يوم الأحد الماضي.



وقال هاو للصحافيين «أعتقد أنها إصابة لجزء من القدم أسفل إصبع القدم. أعتقد أنها إصابة قوية».



وعن كأس الرابطة، قال هاو «إنها مسابقة مهمة بالنسبة لنا. سنعطيها كل الاهتمام. سنحاول أن نتقدم بقدر الإمكان لأننا نحاول المنافسة على كل لقب».



ويخوض ليفربول، المطارد المباشر لمان سيتي في الدوري، اختبارا سهلا نسبيا أمام ليستر سيتي من التشامبيونشيب (المستوى الثاني)، ساعيا الى فوزه السابع تواليا في مختلف المسابقات.



ويحل أرسنال ضيفا على جاره برينتفورد المتواضع في مهمة في المتناول بالنظر الى النتائج المخيبة لأصحاب الأرض الذين لم يتذوقوا طعم الانتصارات في مبارياتهم الاربع الاخيرة.



وسيحاول رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا استعادة التوازن بعد التعادل المخيب أمام الجار اللندني الآخر توتنهام 2-2 في الدوري بعدما تقدموا مرتين.



وتبرز أيضا قمة تشلسي المتراجع أداء ونتائج في الدوري أمام ضيفه المتألق برايتون ثالث «البريمييرليغ».



ويحتل رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المركز الرابع عشر بفوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم آخرها على أرضهم أمام أستون فيلا 0-1، علما أنهم لم يحققوا الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة.



ويـلـتـقـــي أستـون فيلا مـع إيفرتون فــي مواجهة لا تخـلـو مــن أهمية.



ويــلــعـــب بورنموث مع ستوك سيتي (المســتــــــــوى الثانــي)، وفــولام مع نوريتش سيتي (المستوى الثاني)، ويحل وست هام يونايتد ضيفا على لينكولن سيتي (المستوى الثالث)، ويلعب بلاكبيرن روفرز مع كارديف سيتي وكلاهما من المستوى الثاني.