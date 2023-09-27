يسعى ريال مدريد لوضع خسارة الأحد على أرض جاره أتلتيكو مدريد 1-3 خلفه سريعا من أجل عدم السماح لغريمه برشلونة حامل اللقب بالابتعاد عنه بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك حين يستضيف لاس بالماس اليوم في المرحلة السابعة.



ومني فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الأحد بهزيمته الأولى لهذا الموسم على يد جاره أتلتيكو في لقاء خسره النادي الملكي تكتيكيا أمام رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني الذين استحقوا النقاط الثلاث.



ونتيجة هذه الهزيمة تراجع ريال إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن برشلونة وجاره الكاتالوني جيرونا الذي يقدم بداية موسم استثنائية، بعد فوزه بخمس من مبارياته الست وتعادله في الأخرى.



وستكون الفرصة قائمة اليوم للقيام بعمل أفضل من «الملكي» ضد لاس بالماس الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في المراحل الست الأولى ولم يذق طعم الفوز على العملاق الملكي على صعيد الدوري منذ أكتوبر 2001 حين خرج منتصرا على أرضه 4-2، فيما لم يسبق له أن عاد منتصرا من مدريد في تاريخ المواجهات بين الفريقين.



ويأمل أتلتيك بلباو مواصلة بدايته الواعدة وتعزيز مركزه الرابع أو حتى التقدم في الترتيب على حساب ريال مدريد حين يستضيف خيتافي.



ويلعب اليوم كذلك فياريال مع جيرونا، وقادش مع رايو فايكانو، وفالنسيا مع ريال سوسييداد.