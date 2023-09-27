يمني إنتر النفس بمواصلة بدايته المثالية للموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم حين يستضيف ساسوولو اليوم في المرحلة السادسة، فيما يبحث نابولي حامل اللقب عن الحلول بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي غارسيا الذي يجد نفسه تحت ضغط هائل.



ويقدم «النيراتزوري» بداية رائعة للموسم لم يعكرها سوى الاكتفاء بالتعادل مع مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 1-1 في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا، ما خوله التربع على صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن جاره ميلان بعد فوزه بمبارياته الخمس الأولى، مسجلا فيها 14 هدفا فيما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.



ويحل ميلان ضيفا على كالياري ثم يستضيف لاتسيو السبت في مباراة صعبة جدا، قبل السفر الى ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي استهلها بالتعادل على أرضه مع نيوكاسل الإنجليزي 0-0.



وعلى ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، سيكون رودي غارسيا تحت ضغط هائل في بحثه عن حلول تعيد الحياة إلى فريقه الجديد نابولي الذي بدأ حملة الدفاع عن لقبه بشكل سيئ كونه يتخلف بفارق سبع نقاط عن إنتر المتصدر بعد اكتفائه بالتعادل السلبي مع مضيفه بولونيا الأحد. ويتحضر نابولي لاستضافة أودينيزي اليوم في سلسلة من 7 مباريات في غضون 23 يوما. ولن يكون غارسيا المدرب الوحيد تحت الضغط، إذ يعاني ماوريتسيو ساري من الوضع نفسه نتيجة ترنح لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، في المركز الخامس عشر قبل مباراته مع ضيفه تورينو، وذلك نتيجة اكتفائه بفوز يتيم مقابل تعادل و3 هزائم. ولا يبدو وضع جاره روما أفضل بكثير، إذ يتقدم عليه بفارق نقطة فقط بعدما أهدر الأحد الفوز على أرض تورينو نتيجة تلقيه هدف التعادل 1-1، ويحل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ضيفا على جنوى باحثا عن فوزه الثاني.



ويلعب اليوم كذلك هيلاس فيرونا مع أتالانتا، وإمبولي مع ساليرنيتانا.