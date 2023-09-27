كشف نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، عن أن حارس مرماه بيتر غولاتشي بصدد العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر لمدة عام بسبب الإصابة.



ويعود غولاتشي عبر المباراة التي يخوضها لايبزيغ أمام فريق الدرجة الثانية فيهين فيسبادن اليوم في كأس ألمانيا.



وقال المدير الفني لفريق لايبزيغ ماركو روزه، إن غولاتشي سيشارك في مباراة الدور الأول من بطولة الكأس، لكن يانيس بلاسفيتش سيظل الحارس الأساسي للفريق في الوقت الحالي.



ويغيب غولاتشي، القائد السابق لفريق لايبزيغ، عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة الفريق أمام سلتيك الأسكتلندي في الخامس من أكتوبر 2022 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وقال روزه: «لدينا الكثير من الثقة في بيتر وكفاءته كلاعب. هو يتطلع للعودة بعد نحو عام من الغياب».



وتشكل العودة إلى الملاعب من جديد لحظة مهمة لغولاتشي نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها وكذلك عمره، كما أنها تشكل أهمية لمعنويات الفريق.



وقال روزه إن الأمر يتعلق بالعودة تدريجيا إلى الفريق، وأضاف: «لا شيء أكثر من ذلك. لا نقاش حول دور الحارس الأساسي في الوقت الحالي».