يرجح أن يكون الجليد البحري المحيط في القطب الجنوبي «أنتاركتيكــــــا» سجل أدنى مساحة له في ذروة موسم الشتاء الذي بات على الأبواب منذ بدء تدوين البيانـــــات عام 1979، أي منذ 45 عاما تقريبا، وذلك وفق ما أعلن المركز الوطني الأميركي لبيانات الثلج والجليد.



وفي العادة يذوب الجليد البحري في القطب الجنوبي خلال الصيف، ليتجدد خلال فصل الشتاء الذي وصل إلى نهاياته في نصف الكرة الجنوبي.



وفي 10 الجاري «وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى حد أقصى سنوي مقداره 16.96 مليون كيلومتر مربــــع»، وفق المركز الأميركي لبيانات الثلوج والجليد، مشيرا إلى أن «هذا أدنى حد أقصى للجليد البحري في السجلات من عام 1979 إلى 2023، وبفارق شاسع». والحد الأقصى الذي سجل العام الحالي هو 1.03 مليون كيلومترمربع أقل من المستوى القياسي السابق، أي ما يقرب من ضعف مساحة فرنسا.



وفي فبراير2023، أي في عز الصيف الجنوبي، وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستوى منخفض، حيـــــث بلغ حـــــده الأدنى 1.79 مليون كيلومتر مربــــع، وهو مستوى قياسي في الذوبان، بحسب المركز الوطني الأميركي لبيانات الثلج والجليــــد.