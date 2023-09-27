منصور السلطان



أحيل شابان إلى الإدارة العامة لمكافحة المخـــدرات بعــد ضبطهمــــا في منطقـــة أم الهيمان يتعاطيان المخدرات وبحوزتهما مواد مخدرة.



وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل مواطن يفيد بأنه شاهد شخصين داخل سيارة متوقفة في مواقف إحدى المدارس بمنطقة أم الهيمان يتعاطيان المواد المخدرة، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية الأحمدي إلى موقع البلاغ، حيث تمت مشاهدة السيارة وبعد الاقتراب منها عثر بداخلها على شخصين يتعاطيان المواد المخدرة، وبالاستعلام عنهما اتضح أنهما من أرباب السوابق، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مواد مخدرة (سجائر حشيش) وأدوات للتعاطي، وعليه تم اقتيادهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.