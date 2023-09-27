شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت تحقيق ارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي بفضل عمليات الشراء القوية على الأسهم التي شهدت تراجعات خلال الأسبوع الماضي، مستفيدة من تراجع أسعارها، مما ساهم في ارتفاع 9 قطاعات، وهو الأمر الذي دفع مؤشر السوق الأول للارتفاع بنسبة 0.51% ومؤشر السوق العام بنحو 0.43%، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي 0.11%، فيما استقر مؤشر السوق الرئيسي 50 عند مستوى أمس الأول.



وعلى مدر الجلستين (أمس وأول من أمس)، حققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بقيمة 300 مليون دينار لتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية جلسة أمس نحو 70.74 مليار دينار.



وسجلت البورصة تداولات بلغت قيمتها 50.42 مليون دينار، وزعت على 210.91 ملايين سهم، بتنفيذ 12.01 ألف صفقة.



ودعم الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 2.70%، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها المنافع بـ 1.07%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيدا.



وعلى مستوى القيمة، استحوذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على سيولة بلغت 5.3 ملايين دينار، تلاه سهم أرزان بقيمة 4.3 ملايين دينار، ثم بنك الكويت الوطني بقيمة 2.8 مليون دينار، ثم بنك الخليج بقيمة 2.2 مليون دينار ثم سهم شركة أجيليتي بقيمة 1.9 مليون دينار.