محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميس» أن الكويت تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وأن ذروة الطلب الجديدة على الطاقة في الكويت بلغت نحو 5% من الطاقة الإنتاجية من الكهرباء، ومع توقع استمرار الطلب في الارتفاع، وعدم وجود زيادات متوقعة في الطاقة قبل عام 2025، قد يشهد الصيف المقبل نقصا حادا، وربما يكون انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع الأخيرة من الدلائل على أمور قد تحدث في المستقبل.



وقالت المجلة المتخصصة في الطاقة والشؤون النفطية إن الطلب على الكهرباء في الكويت وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 16.94 غيغاواط في 2 أغسطس وفقا للبيانات الرسمية، في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية.



ويمثل هذا المستوى في الاستهلاك زيادة بنسبة 5% عن أعلى مستوى تم تسجيله العام الماضي والبالغ 16.18 غيغاواط والذي تم تسجيله أيضا في أغسطس، وكان هذا الرقم أيضا أعلى بواقع 140 ميغاواط من التوقعات التي أصدرتها وزارة الكهرباء والماء في وقت سابق من هذا العام والمقدرة بنحو 16.8 غيغاواط.



وكان إجمالي الطاقة المولدة والبالغ 10.61 تيراواط في الساعة لشهر أغسطس أيضا رقما قياسيا جديدا وأعلى بنسبة 5% من الرقم القياسي السنوي السابق المسجل في أغسطس 2022 والذي يبلغ 10.08 تيراواط في الساعة.