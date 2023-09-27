أعلن الجيش الأردني عن إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سورية، في أحدث واقعة تثير المخاوف بشأن تزايد تهريب المخدرات عبر الحدود.



وقال الجيش، في بيان، إن «قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».



وأضاف أن الطائرتين كانتا محملتين بكمية من مادة الكريستال المخدرة، مشيرا إلى أن المضبوطات «حولت إلى الجهات المختصة».



وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أكد ازدياد عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن خلال الفترة الأخيرة، رغم الحوار ومبادرة التطبيع خطوة بخطوة مع الحكومة السورية.



وقال إن محاولة من كل ثلاث محاولات تهريب مخدرات عبر الحدود السورية للأردن تنجح.













