تحول حفل زفاف في محافظة نينوى العراقية إلى كارثة ومأتم كبير اثر اندلاع حريق كبير أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل بينهم العروس ومايزيد عن 150 مصابا في حصيلة اولية بحسب وزارة الصحة العراقية.

وأفادت تقارير اعلامية بأن الحريق اندلع نتيجة استخدام العاب نارية في قاعة مناسبات غير مجهزة في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وبحسب بيان لمحافظة نينوى فإن نحو الف شخص كانوا داخل قاعة المناسبات في الحمدانية ما يؤشر الى احتمال ارتفاع عدد الوفيات خصوصا ان العديد من المصابين حالتهم حرجة.

وقد وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب الكارثة، وامر وزارتي الداخلية والصحة بالاستنفار للتعامل مع الحريق وتداعياته واغاثة المتضررين، في وقت وجهت وزارة الدفاع بنقل مصابي الحريق بتشكيل جسر جوي لنقل المصابين الى مستشفيات بغداد باستخدام الطائرات المروحية، نظرا لضعف الامكانيات الصحية في المحافظة.

واشار تقرير لمديرية الدفاع المدني العراقي إلى ان السبب الأولي يكمن في مخالفة بناء القاعة لشروط السلامة . وذكرت في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

وأضافت أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".