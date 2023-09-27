ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام أنه ورد بلاغ لإدارة العمليات المركزية فجر اليوم الاربعاء يفيد باندلاع حريق في عدد من المحلات تستخدم كمناجر في منطقة الشويخ الصناعية .

‏وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت 5 فرق إطفاء لموقع الحادث وعند وصول الفرق للموقع تبين أن الحريق في أربعة محلات تستخدم كمناجر لبيع الأخشاب، وعلى الفور باشرت الفرق عملية المكافحة وإخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر .

‏تواجد في مكان الحادث نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر

‏ومدير إطفاء محافظة العاصمة العميد أحمد هايف حمود.

‏وتهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والإستثمارية إلى ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي .