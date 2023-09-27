بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقيتي تعزية إلى الرئيس د.عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد السوداني، عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ جمهورية العراق وشعبها الشقيق من كل مكروه.