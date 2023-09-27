دشنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، حملة تطعيمات الشتاء (الانفلونزا الموسمية والتطعيم ضد الالتهاب الرئوي البكتيري) لموسم 2023/2024 في مركز الروضة الصحي بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة د. منذر الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحملة انطلقت في أكثر من 50 مركزا صحيا موزعة على جميع مناطق الكويت، لافتا إلى أن التركيز سيكون على تطعيمات الانفلونزا والالتهاب الرئوي اللذين تكثر الإصابة بهما في موسم الشتاء.

وأكد أهمية تلقي التطعيمات خاصة لمن لديه عوامل خطورة مثل السمنة والربو والأمراض التنفسية الأخرى والسكري، موضحا أن تطعيم الانفلونزا يبدأ من عمر ست سنوات للتخفيف من حدة المرض وعدد أيام انتقال العدوى وتقليل عدد الأيام التي يعاني فيها المصاب من المضاعفات.

وأشار الحساوي إلى حرص الوزارة على توفير التطعيمات التي تكفي لكل الفئة المستهدفة مضيفا أنه في حال كانت هناك حاجة لمزيد من التطعيمات فستعمل الوزارة على توفيرها.

وأوضح أن هناك العديد من أنواع الفيروسات التنفسية إلا أن التطعيم يحمي من الأنواع الشرسة منها وهي أربعة أنواع لافتا إلى توفر الطعوم في جميع مراكز التطعيم التي حددتها الوزارة.

من جانبه أكد مدير منطقة مبارك الكبير الصحية ومدير منطقة العاصمة الصحية بالإنابة الدكتور وليد البصيري في تصريح مماثل ل(كونا) أهمية المبادرة لتلقي التطعيم ما لم يوجد هناك أي مانع طبي.

وأوضح أن التطعيم يحد من احتمالية الإصابة وفي حال الإصابة يحد من مضاعفاتها ويقلل من دخول المستشفيات بسبب المضاعفات.

وقال إن الحملة تشمل تقديم تطعيم الانفلونزا الموسمية والتطعيم المضاد للالتهاب الرئوي البكتيري الحاد (نيموكوكال) مؤكدا حرص دولة الكويت واستراتيجية وزارة الصحة للتطعيم ضد الإنفلونزا.

وأشار الدكتور البصيري إلى مأمونية تطعيم الإنفلونزا والأثر الإيجابي لحملات تطعيمات الشتاء في انخفاض عدد حالات الاصابة به لافتا الى استعداد 14 مركزا صحيا في منطقة العاصمة الصحية لحملة التطعيم.

وأكد أهمية مبادرة المواطنين والمقيمين إلى أخذ التطعيمات والاهتمام بإجراءات وأنشطة الوزارة خلال فصل الشتاء علاوة على أهمية التطعيم لأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم لحمايتهم ومن معهم من المضاعفات الشديدة الناجمة عن الإصابة بالأنفلونزا.