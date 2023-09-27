وجه النائب فايز الجمهور سؤالاً إلى وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، قال في مقدمته، في غضون عام 2018 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم بإلغاء قرار وزارة الشئون فيما تضمنه من إلزام الجمعيات التعاونية بتقديم 5% من أرباح الجمعيات لمصلحة المحافظات وبينت المحكمة في حكمها السديد أن نص المادة 55 من قرار وزارة الشئون رقم 16/ت لسنة 2016 على تخصيص نسبة 5% من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات في حين أن أموال الجمعية هي ملك للمساهمين وهي بطبيعتها أموال خاصة والمحافظات تتبع الهيكل الإداري للدولة ولها ميزانيتها الخاصة بها التي تصرف من الميزانية العامة للدولة ، وبالتالي فلا يجوز تخصيص أي مبالغ لدعم المحافظات حيث أن الأموال الخاصة مصونه ولها حرمتها ومن باب أولي أن تصون الجهة الإدارية هذه الأموال بدلاً من التغول عليها وتحويلها للمنفعة العامة ، كما أن هذه المادة لم تحدد سبب الصرف والأوجه والقنوات التي تصرف فيها هذه المبالغ ، وقد خلا النظام الأساسي للجمعيات التعاونية من النص على تلك الأوجه الأمر الذي يضحي معه النص سالف الذكر قد مس بالأموال الخاصة بغير مقتضي وهو ما يستوجب القضاء بإلغائه.

وعلى الرغم من صدور أحكام القضاء بإلغاء هذا الدعم فقد توالت العديد من القرارات الوزارية وآخرها قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 159 لسنة 2023 بتاريخ 21/8/2023 ونص على دعم المحافظات بنسبة 5% وهو ما يعد مخالفة صريحة لصحيح الواقع والقانون، كما أن هذا القرار لم يحدد أوجه صرف هذه النسبة والهدف منها.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

(1) ما هي الأسباب التي دعت إلى تخصيص نسبة 5% من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات؟ مع تزويدي بالسند القانوني لذلك.

(2) أسباب عدم تنفيذ الوزارة لأحكام القضاء الإداري واستمرار النص على تقديم هذا الدعم؟

(3) ما هي الأوجه التي يتم فيها صرف هذه المبالغ؟ وهل هناك مشروعات محددة يتم الصرف عليها من هذا الدعم؟ وكم عدد هذه المشاريع في المحافظات إن وجدت وقيمتها المالية؟ ونسبة إنجاز كل مشروع من هذه المشروعات.

(4) ما هي أوجه النفع الذي يعود على المساهمين وعلى المناطق التي توجد بها الجمعيات التعاونية من هذا الدعم الذي يقدم للمحافظات؟ وهل هناك استفادة فعلية من توجيه هذه المبالغ لحساب المحافظات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(5) كم بلغت قيمة المبالغ التي تم تحويلها كدعم للمحافظات من أرباح الجمعيات التعاونية خلال الثلاث سنوات الأخيرة؟ مع تزويدي ببيان عن هذه المبالغ لكل محافظة على حده موضحاً به قيمة المبالغ المحولة عن كل سنة وأوجه صرفها.