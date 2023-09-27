توج الرامي الكويتي عبدالله الطرقي اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية الأولى للكويت والثانية بالمجموع العام في دورة الالعاب الاسيوية ال19 المتواصلة في مدينة هانغتشو الصينية ضمن منافسات رماية (السكيت) بعد حلوله أولا بنهائي المسابقة إثر إصابته 60 طبقا من أصل 60.

وتصدر الطرقي المتوجين العرب في اليوم الخامس من دورة الألعاب الآسيوية ليس فقط لنيله ذهبية فردي الرماية في السكيت وحسب، بل لأنه حقق ذلك بإنجاز قياسي بعدما أصاب 60 طبقاً من أصل 60.

وتمكن الفائز ببرونزيتي أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020، من إحراز الذهبية بعد تفوقه على الهندي أنانت جيت سينغ ناروكا (58 طبقاً) والعطية (46 طبقاً) الذي أحرز ميداليته الثانية الأربعاء بعدما قاد أيضاً البلاد الى فضية السكيب للفرق.

وقدّم الطرقي أداء خارقاً في طريقه الى الذهبية بعدما أصاب 60 طبقاً من أصل 60، محطماً الرقم القياسي للألعاب الآسيوية الذي كان يتقاسمه ابن أخيه منصور الرشيدي بطل آسياد جاكارتا 2018 والصيني دي جين (52 طبقاً).

والأهم أنه عادل أيضاً الرقم القياسي العالمي الذي سجله الهندي أنغاد فير سينغ باجوا في السادس من نوفمبر 2018، مانحاً البلاد الميدالية الثانية في هذه الألعاب بعد أولى الإثنين حين أحرز يوسف الشملان برونزية منافسات الحسام (فردي).

ورفع الطرقي رصيده الى أربع ذهبيات في الألعاب الآسيوية بعدما توج بلقب الفرق عام 1998 في بانكوك والفردي عامي 2010 في غوانغجو و2014 في إنشيون.

وقال في تصريح لشبكة "بي إن" الرياضية : "أهدي هذا الفوز لكل العرب وهذه الميدالية بفضل الله هي من أفضل الميداليات في الالعاب الآسيوية السابقة، علما انها الميدالية الرابعة على التوالي باسم أبناء الطرقي بعد أعوام 2010 و2014 و2018، فزنا بها جميعها . وان شاء الله لا تخرج منا في النسخات المقبلة".

وتابع "كان للخبرة كلمة الفصل وحققت 60 طبقا من 60 وهذا رقم قياسي في النهائي وان شاء الله في البطولات القادمة نتأهل للاولمبياد ونعيد الكرّة".

وعن كونه اكبر عربي سناً يحقق ذهبية في الآسياد، أكد قائلا "كما كنت الاكبر سناً عندما حققت ميدالية (برونزية) في الالعاب الاولمبية في طوكيو، وان شاء الله في سن الـ 70 احقق الميدالية الذهبية مرة جديدة".