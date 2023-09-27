‏أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، توجيهاته بالعمل على إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بمنح 341 عسكرياً وسام الدفاع الوطني و 213 عسكرياً وسام الواجب العسكري و 144 عسكرياً أنواط الخدمة العسكرية من مختلف الدرجات بعد استيفائهم شروط وضوابط الإستحقاق المقرره في هذا الشأن .

‏وتأتي توجيهاته انطلاقاً من اهتمام القيادة السياسة بشأن أبنائها من منتسبي قوة الإطفاء العام وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة في ما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.