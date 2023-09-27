دمشق - هدى العبود



حصد الفيلم السوري الروائي القصير «فوتوغراف»، من إخراج السينمائي السوري المهند كلثوم الجائزة الفضية بمهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والذي أنهى أنشطته في مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية.



وتنافس على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة الرسمية 20 فيلما قصيرا من عدة دول منها: مصر، الكويت، سورية، اليابان، الصين، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، إنجلترا، سويسرا، البرتغال، سلوڤاكيا، السودان، كما ضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة كلا من المخرج والكاتب والممثل الروسي رومان دوروفيڤ (رئيسا)، وشارك في عضويتها: الممثل صبري فواز من مصر، والمخرج والممثل عمر الجاسر من السعودية.



تدور أحداث الفيلم حول تأثيرات الحرب السورية وما بعد الحرب على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية، ويتحدث عن الأثر الذي تعرضوا له فيما بعد الحرب بالإضافة إلى أنه يطرح منعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء.



«فوتوغراف» من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، إخراج: المهند محمد كلثوم، سيناريو: بثينة نعيسة، بطولة: سليمان الأحمد، غالب شندوبة، جمال العلي، صفوح ميماس، عتاب أبوسعدة، الإشراف العام: مراد شاهين، وموسيقى: خالد رزق.