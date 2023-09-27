أكد (البرلمان العربي) اليوم الأربعاء، تضامنه الكامل مع الشعب العراقي في حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة (نينوى) وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

واعرب رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان، عن خالص التعازي وصادق المواساة للعراق قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا إثر الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن محافظ (نينوى) نجم الجبوري في وقت سابق ان 114 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب نحو 300 آخرين في حصيلة أولية جراء اندلاع حريق أثناء حفل زفاف في قضاء (الحمدانية) ب (نينوى) لافتا الى أنه لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين حتى الآن.