الدوحة - فريد عبدالباقي

أقالت إدارة نادي قطر القطري المدرب المغربي يوسف سفري من تدريب الفريق الكروي، بعد التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام السد 1-3 في الجولة الرابعة، حيث جمع الفريق نقطتين فقط بتعادله أمام الغرافة 4-4 في الجولة الأولى، وأم صلال 2-2 في الجولة الثالثة، كما خسر أمام الريان 0-1 في الجولة الثانية، وأسندت إدارة النادي المهمة إلى المدرب القطري يوسف النوبي بشكل مؤقت ليقود الفريق خلال المباراة المقبلة أمام العربي في افتتاح الجولة الخامسة مساء الغد.

ويعتبر سفري الضحية الثالثة من مدربي الدوري القطري، وذلك بعد إقالة المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش من تدريب النادي الأهلي، والإنجليزي أنتوني باتريك هدسون، من تدريب المرخية بعد الخسارة أمام معيذر 2-5 في الجولة الثالثة.

هذا، وقدم لاعب الغرافة أحمد الجناحي اعتذاره عما بدر منه في لقاء الدحيل بختام الجولة الرابعة، وقال اللاعب عبر منصة «X»: أعتذر للجهاز الفني وإخواني اللاعبين وللجميع، لما بدر مني، ولأني كنت تحت ضغط نفسي كبير، ورغبة قوية في خدمة الفريق، حدث ما حدث».

وخرج الجناحي غاضبا عند تغييره في الدقيقة 53 ونزول أحمد علاء، الأمر الذي دفع اللاعب لتقديم الاعتذار، ووجد الجناحي دعما كبيرا من جماهير فريقه، الذين أشادوا بموقف اللاعب ومستواه الذي يقدمه مع الفريق، وطالبوه بمواصلة مشوار التألق مع الغرافة الذي ظهر بمستوى لافت خلال الموسم الحالي.

إلى ذلك، سلطت الصحافة العالمية الضوء على الظهور الأول للنجم العالمي ماركو فيراتي مع النادي العربي ومشاركته أمام الريان في مباراة كلاسيكو الكرة القطرية، والتي انتهت بخسارة العربي 0-1.

ذكر موقع «فوتبول إيطاليا» الناطق بالإنجليزية، أن فيراتي تحامل على نفسه بعد تعرضه لإصابة قوية في الوجه خلال الشوط الأول نتيجة ارتقاء لاعب الريان عبدالعزيز حاتم عاليا، وقام بضرب فيراتي بالحذاء في وجهه لينزف منه الدماء، لكن النجم العالمي فضل استكمال المباراة رافضا مغادرة الملعب بداعي الإصابة.

من ناحية أخرى، دخل المحترف المصري لنادي الوكرة حمدي فتحي ضمن الأسماء المرشحة لنيل جائزة لاعب الجولة الرابعة في الدوري، وذلك بعد أن سجل هدفا في فوز الوكرة أمام المرخية 3-0.

ويتنافس فتحي مع لاعب الغرافة ياسين براهيمي، ولاعب أم صلال أسامة طنان، ولاعب السد محمد وعد، ولاعب الريان رودريغو مورينو، لاعب الشمال ريكاردو غوميز.