شهد العمل الخيري في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، تطورا مشهودا، فكان داعما كبيرا لمسيرة العمل الخيري، كما كان صاحب رؤية انسانية ثاقبة توجته أميرا للإنسانية.



تاريخ سموه، رحمه الله، حفل بمواقف عظيمة جسدت ما جبل عليه اهل الكويت في البذل والعطاء دون النظر للعرق والجنس واللون.



فمنذ تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، مسند الإمارة وافعال سموه الخيرة تتوالى، وسنرصد مكرمات الكريم في هذا التقرير:



٭ 19/2/2006: أمر، رحمه الله، بإلغاء جميع العقوبات على اللاعبين والاداريين الرياضيين.



9/6/2006: أمر سموه بتخصيـص 4 ملايين دولار لمساعدة منكوبي زلزال جاوا في إندونيسيا.



٭ 23/7/2006: أمر، رحمه الله، بمنح المواطنين 200 دينار منحة و50 دينارا زيادة لرواتب موظفي الدولة.



11/9/2006: قدم سموه 200 دينار منحة اميرية للمواطنين.



٭ 29/11/2006: أمر سمـــوه بتقديم 5 ملايين يورو لدعم برنامج التعاون بين وزارة الاعلام ومتحف اللوفر.



٭ 8/4/2007: قدم سموه 8 ملايين دولار لإنشاء مستشفى تخصصي للقلب.



٭ 30/8/2007: أمر سمو الأمير الراحل بالتبرع بمليوني دولار لأسر ضحايا العبّارة المصرية «السلام 98».



٭ 17/11/2007: أمر سمو الأمير الراحل بتقديم 150 مليون دولار لدعم برنامج البحوث العلمية المتصلة بالطاقة.



٭ 21/11/2007: أمر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، بالتبرع بـ 10 ملايين دولار لضحايا إعصار «سيدر» المدمر الذي ضرب المناطق الجنوبية لبنغلاديش.



٭ 1/5/2008: قدم سموه 100 مليون دولار لإنشاء صندوق الحياة الكريمة في الدول الاسلامية.



٭ 3/6/2008: أمر سموه بمساعدة المتضــررين من اعصــــار نرجس بـ 5 ملايين دولار.



٭ 17/6/2008: أمر سموه بتحويل مركز دسمان لأبحاث السكر الى مركز عالمي.



٭ 22/7/2008: قدم سموه مليون دولار للحفاظ على التراث الاسلامي في اوزبكستان.



٭ 21/8/2008: قدم سموه معونة مالية لبناء المركز الإسلامي وترميم المسجد في كمبوديا.



٭ 30/8/2008: أمر سموه بمنح مخالفي الإقامة مهلة للمغادرة او تعديل الوضع.



٭ 30/8/2008: قدم سموه 300 مليون دولار لصندوق التضامن الاسلامي للتنمية.



٭ 19/1/2009: أمر سموه بتقديم 500 مليون دولار من الكويت لتفعيل برامج صندوق المبادرة التنموية لدعم المشاريع الصغيرة في القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية و34 مليون دولار لتغطية احتياجات منظمة الاونروا.



٭ 1/4/2009: قدم سمو الأمير الراحل 150 مليون دولار لدعم برنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي في القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للنفط، كما تبرعت الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في إنشاء مصرف للوقود النووي بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



٭ 5/4/2009: قدم سموه 30 مليون دولار لإقامة المتحف التاريخي لمدينة بيروت، كما تبرع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بتمويل انشاء متحف في مدينة صيدا.



٭ 17/4/2009: أمر سموه بالتبرع بمليوني دولار لجمعية الاسلمي لمكافحة السرطان في المغرب.



٭ 1/7/2009: أمر سموه، رحمه الله، بمساواة الاطفائيين ممن يلقون حتفهم أثناء اداء الواجب بالشهداء العسكريين.



٭ 25/8/2009: أمر سموه بإنشاء صالة افراح في منطقة الجهراء.



٭ 26/8/2009: أمر سموه، رحمه الله، بمنح ذوي المتوفين 10 آلاف دينار وكل مصاب في حادث عرس الجهراء 5 آلاف دينار (حريق العيون).



٭ 1/9/2009: طرح مبادرة إنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع التنموية برأسمال قدره مليارا دولار تسهم فيه الكويت بمبلغ 500 مليون دولار.



٭ 11/9/2009: أمر سموه بمنح إخوة الشهيد الأعزب المتوفى والداه مكرمة أميرية يتساوى فيها الذكور والاناث.



٭ 9/12/2009: أمر سمو الأمير الراحل بنقل الجرحى العراقيين للعلاج في الكويت.



12/12/2009: أمر سمو الأمير الراحل بنقل الجرحى اليمنيين للعلاج في الكويت.



٭ 18/1/2010: صدر أمر أميري بتبرع الكويت بمبلغ مليون دولار لضحايا زلزال هاييتي.



٭ 22/5/2010: سمــو الأمير يتبرع بـ 3 ملايين يورو لمعهد العالم العربي في فرنسا ايمانا بدور المعهد في تقريب الثقافات.٭ 15/6/2010: سمو الأمير الراحل يأمر بتجهيز مساكن لإيواء الأسر المتضررة جراء الحريق الذي اندلع في احدى عمارات مجمع الصوابر السكني.



٭ 16/6/2010: مكرمة أميرية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية قيمتها مليون دينار لاستغلالها في دعم مشاريعه البحثية في مجال الطاقة المتجددة.



٭ 12/8/2010: توجيهات سامية بعلاج مصابين عراقيين جراء انفجارات البصرة في مستشفيات الكويت.



٭ 19/8/2010: سمو الأمير يزيد التبرع لفيضانات باكستان الى 10 ملايين دولار.



٭ 30/8/2010: سمو الأمير الراحل يتبرع ويأمر بإعادة وترميم وتأهيل دار الطفولة.



٭ 16/1/2011: المكرمة الكبرى في تاريخ الكويت بأمر من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد 1000 دينار لكل مواطن وصرف مواد غذائية مجانا حتى 31/12/2012.



٭ 11/2/2011: أمر سموه بمضاعفة المكافأة المالية للاعبين الذين يحققون انجازات باسم الكويت في المحافل الدولية.



٭ 24/2/2011: مكرمة سامية بالعفو عن المخالفين من دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم الإقامة مع امكانية مغادرتهم البلاد والعودة مرة اخرى دون ان تدرج اسماؤهم في كشوفات غير المصرح لهم بدخول البلاد.



٭ 24/4/2011: أمر سموه، رحمه الله، بمنـــح المجلـــس الانتقـــالي الليبي 50 مليون دينار.



٭ 26/4/2011: أمر سموه، رحمه الله، بمنح اليابان 5 ملايين برميل نفط بعد الزلزال والتسونامي.



٭ 26/6/2011: أمر سموه، رحمه الله، بمكرمة اميرية بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين في الفترة من يوليو 2004 الى ابريل 2008.



٭ 31/7/2011: أمر سموه بمكرمة أميرية بمبلغ مليوني دينار لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية.



٭ 7/10/2011: أمر سموه بتقديم منحة بقيمة 10 ملايين يورو لإعادة تطوير وتأهيل الميدان الرئيسي بالعاصمة الألبانية (تيرانا).



٭ 12/10/2011: تكرم سموه، رحمه الله، بمبلغ مليون دينار لمشروع رحلة الأمل الإنسانية.٭ 30/10/2011: وجه سموه بطائرة عسكرية تقل 24 جريحا من المصابين جراء أحداث الثورة الليبية لعلاجهم في مستشفيات البلاد.



٭ 4/3/2012: تبرع سموه بمبلغ 5ملايين دولار لدعم الشعب السوري.



٭ 28/3/2012: مكرمة أميرية بإخلاء سبيل سفن الصيد العراقية مع أطقمها والتي تم ضبطها من قبل الإدارة العامة لخفر السواحل وهي تقوم بالصيد في المياه الإقليمية الكويتية وعددها 6.



٭ 30/1/2013: أمر سموه، رحمه الله، بتبرع الكويت بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق.



٭ 31/7/2013: أصدر سموه عفوا أميريا عن كل من صدرت بحقهم أحكام نهائية في القضايا المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية.



٭ 31/8/2013: مبادرة كريمة من سموه بتقديم الكويت قروضا ميسرة للدول الافريقية بمبلغ مليار دولار.



٭ 15/1/2014: مكرمة أميرية ورغبة سامية لإنشاء مركزين ثقافيين.



٭ 15/1/2014: أعلن سموه، رحمه الله، عن تبرع الكويت بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الشعب السوري (المانحين الثاني).



٭ 19/1/2014: مكرمة أميرية بالعفو عن 1000 سجين بمناسبة الأعياد الوطنية.



٭ 22/2/2014: مكرمة أميرية لأبنائه المتعلمين المتفوقين في العام الدراسي 2012/2013.



٭ 28/8/2014: أمر سموه، رحمه الله، بالتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار لمكافحة «إيبولا».



٭ 29/8/2014: أمر سموه بالتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار لضحايا العنف شمالي العراق.



٭ 3/9/2014: وجه سموه، رحمه الله، بتبرع الكويت بمبلغ 225 ألف دولار لصالح الأيتام في كوريا الشمالية.



٭ 31/3/2015: تعهد سموه بتقديم 500 دولار لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين الذي عقد في الكويت.



٭ 2018: أعلن سموه، رحمه الله، أن الكويت ستلتزم بتخصيص مليار دولار قروضا ومليار دولار للاستثمار في الفرص الاستثمارية بالعراق.



٭ 2019: منحة بمبلغ مليوني دولار للشعب اليمني.



٭ 2020: أمر أميري بتكريم فرق مكافحة «كورونا».



أما اقتصاديا فقد نقل الكويت من الدولة الصغيرة في مساحتها إلى الثقيلة في وزنها الاقتصادي والتنموي، حتى وصلت أصداء مشاريعها العملاقة إلى أرجاء العالم.



وشملت تلك المشاريع كل الميادين من سياحية وثقافية ورياضية وصحية وتراثية، وترسخت النهضة العمرانية في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، بشكل لافت، وسلطت الضوء على المقدرات الكبيرة للكويت، ومن أبرز المشاريع الضخمة التي تم تدشينها في عهد سموه:



مدينة صباح الأحمد البحرية



من أبرز المشاريع العملاقة التي افتتحها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، مدينة صباح الأحمد البحرية، التي تعتبر أول وأكبر مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص، والتي افتتحها سمو الأمير الراحل في 17 ديسمبر 2009، وتمكن هذا المشروع العملاق الرائد في مجال القطاع الخاص من تحويل منطقة واسعة من الأراضي المستنقعية السبخة إلى واجهة بحرية رائعة.



والحقيقة أن هذا المشروع أصبح واقعا ملموسا على الأرض بفضل رؤية العم خالد يوسف المرزوق - رحمه الله ـ وتصميم وقيادة السيد فواز خالد يوسف المرزوق، وأيضا بفضل تأييد ودعم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.



فمن أرض صحراوية قفر إلى واجهة بحرية تتسم بالكمال ثمة مشروع عقاري طموح عملاق ظهر في عالم الواقع على نحو لا يمكن تصديقه إلا برؤيته في الصحراء الجنوبية لدولة الكويت، فهذا المشروع الذي تشرف باسم سمو الأمير الراحل (مدينة صباح الأحمد البحرية) تفوق على أي مشروع سكني آخر في تاريخ البلاد من ناحيتي النطاق والتقدم الفني.



هذا العمل تم من خلال مأثرة هندسية رائعة جرى خلالها إنشاء شبكة واسعة من الطرق والممرات المائية الممتدة من الخليج العربي لتصل إلى اكثر من 5 أميال ونصف الميل إلى داخل البر.



الحقيقة ان مدينة صباح الأحمد البحرية هي مثال لقوة القطاع الخاص في الإنجاز بمنطقة معروفة تقليديا بقيادة الدولة لعملية التطوير، فقد أظهر المشروع ما يمكن ان يفعله القطاع الخاص عندما يدعمه قادة سياسيون يتمتعون برؤية ثاقبة.



حديقة الشهيد



افتتحها الأمير الراحل، رحمه الله، في مارس 2015. والحديقة تتضمن مرافق حيوية عدة على مساحة تبلغ ما يقارب 100 ألف متر مربع، وتمتاز بتصميمها الاستثنائي، حيث تحتضن شلالا يمتد من اول الحديقة حتى نهايتها، وتتوسطه نافورة راقصة وبحيرة تسير بمحاذاة الدائري الأول، وتقع على ضفاف البحيرة مجموعة من المقاهي والمطاعم ليستمتع الزوار بقضاء اجمل الأوقات مع الأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى قاعة متعددة الأغراض تتسع لـ 500 شخص وممر لهواة المشي وآخر للزوار إلى جانب موقف سيارات يتسع لما يقارب 970 سيارة، والأهم في الحديقة انها اصبحت ملتقى ثقافيا شبابيا كويتيا انطلقت منه العديد من المبادرات والأنشطة المميزة.



ستاد جابر الأحمد



افتتح الملعب رسميا في 18 ديسمبر 2015 بمباراة استعراضية بين منتخب نجوم العالم ومنتخب نجوم الكويت، وتبلغ طاقة الملعب الاستيعابية نحو 60000 متفرج، ويعتبر اكبر ستاد رياضي في الكويت والسابع عربيا، والخامس والعشرين عالميا من حيث السعة.



مجمعا محاكم الفروانية والجهراء



افتتحهما الأمير الراحل، رحمه الله، في يونيو 2016 وهما من اكبر المشاريع الحكومية على مستوى الكويت تم انجازهما وفقا لأعلى المعايير الدولية، حيث يقع مشروع مجمع محاكم الفروانية في منطقة الرقعي الحيوية التي تضم العديد من الهيئات الحكومية والخدمية والمرافق المهمة على قطعة ارض مساحتها نحو 16700 متر مربع، بينما يقع مشروع مجمع محاكم الجهراء في منطقة الجهراء حيث العديد من المرافق الحيوية على قطعة ارض مساحتها نحو 15000 متر مربع.



مركز جابر الأحمد الثقافي



افتتحه سمو الأمير الراحل، رحمه الله، في أكتوبر 2016، وهو معلم معماري وثقافي كويتي بارز، ويقع في قلب مدينة الكويت. ويتكون المبنى الذي استغرق تصميمه وإنجازه 22 شهرا، من مجموعة من الأشكال الهندسية المركبة والمستوحاة من العمارة الاسلامية، حيث تتواجد 4 مبان ضخمة مبعثرة على شكل الجواهر المبعثرة، ويضم المبنى 3 مسارح و3 قاعات للحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض ومركزا للوثائق التاريخية.



مستشفى الأحمدي الجديد



افتتحه سمو الأمير الراحل، رحمه الله، في ابريل 2017 . وتبلغ مساحة المستشفى 380000 متر مربع بسعة سريرية تبلغ 300 سرير، بواقع 100 سرير، حيث بلغت كلفته نحو 94 مليون دينار. ويحتوي المستشفى على أجنحة للمرضى وصيدليات عامة وتخصصية، كما يقوم المستشفى بتوفير سبل التعليم وتطوير قدرات الكوادر الطبية.



مدينة الكويت لرياضة المحركات



افتتحها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، في مارس 2018 وهي مشروع فريد في المنطقة والمتميز بمرافقه المتعددة والمصممة وفق احدث معايير وقوانين السلامة المتعلقة برياضة المحركات بمختلف منافساتها وفئاتها، والذي يعد هدية قيمة من سموه، رحمه الله، لأبنائه ممارسي رياضة المحركات لتكون مدينة الكويت لرياضة المحركات الحاضن الرئيسي لممارسة هذه الهواية وفق الأطر الصحيحة والسليمة والآمنة.



مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي



افتتحه الأمير الراحل، رحمه الله، في فبراير 2018 وهو أحد اكبر مناطق العرض المتحفي في العالم، ويضم متحف التاريخ الطبيعي ومتحف العلوم والتكنولوجيا ومتحف العلوم العربية الاسلامية ومتحف الفضاء ومركز الفنون الجميلة، فيما تضم المتاحف مجتمعة 22 صالة عرض تحوي اكثر من 1100 قطعة من المعروضات. وتجهيز المركز عمل عليه نحو 100 جهة متخصصة من 13 بلدا، ما يعد تعاونا دوليا مميزا.



مدينة الجهراء الطبية



افتتحها الأمير الراحل، رحمه الله، في يوليو 2018 ، وهي من اهم المشاريع الحيوية التي تولى الديوان الأميري تنفيذها. وأقيم على 235000 متر مربع ومقسم إلى 8 مبان بمساحة بناء إجمالية 724000 متر مربع، ويتكون من اربعة ابراج رئيسية بارتفاع 14 دورا، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 725000 متر مربع.



مبنى الركاب



افتتحه سمو الأمير الراحل، رحمه الله، في يوليو 2018 . ويقع المبنى في المنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع ويضم 14 بوابة للمغادرين، تنقسم إلى 9 بوابات جسور، و5 بوابات ارضية.



مستشفى جابر الأحمد



افتتحه سمو الأمير الراحل، رحمه الله، في نوفمبر 2018، ويعد مستشفى جابر أكبر مستشفى في الشرق الأوسط وسادس اكبر مستشفى في العالم، حيث اقيم على مساحة اجمالية تبلغ 720 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة الاجمالية للمباني 660 الف متر مسطح، ومسطح الدور الواحد من مبنى المستشفى يبلغ 49 ألف متر مربع.



مركز صباح الأحمد للكلى



افتتحه الأمير الراحل، رحمه الله، في مارس 2013 وأنجز المشروع على ارض تبلغ مساحتها نحو 20 ألف متر مربع وعلى متوسط مساحة مسطحة للدور الواحد للمبنى تبلغ 2500 متر مربع، فيما خصصت بقية مساحة الارض للمساحات الخضراء ولمواقف سيارات تتسع لـ 500 سيارة.



قرية صباح الأحمد التراثية



في يناير 2014 افتتح سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد القرية التي تبلغ مساحتها اكثر من 25 كيلومترا والتي تحتوي منشآتها الرئيسية على ستة اجنحة مستقلة لدول مجلس التعاون الخليجي وقاعة للاحتفالات والمناسبات الرئيسية وبحيرة بمساحة 11 الف متر مربع وسوق يحاكي اسواق الكويت القديمة وقصور وبوابات تراثية ومطاعم ومقاه شعبية وملاعب رياضية ومخيمات عائلية واستراحات مجانية وتلال رملية وحدائق نباتية وألعاب وملاعب للأطفال بالإضافة إلى مسجد للمصلين ومصلى للنساء بجانب المرافق والخدمات الأخرى التي تهدف إلى تسهيل الاستمتاع بفعالياتها، ولهذه القرية مستقبل واعد.





