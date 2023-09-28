ضرب منتخب الكويت للبادل نظيره الأردني بثلاثة أشواط من دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في البطولة العربية المقامة بدبي، والتي تستمر حتى الأول أكتوبر من المقبل.



وقدم لاعبو «الأزرق»، تحت القيادة الفنية للثنائي الإسباني روبن كاسترو غارسيا وارنستوا مورينو، مستوى لافت نال استحسان الجماهير التي تابعت اللقاء على ملاعب مجمع «ند الشبا الرياضي».



وبفوز الكويت على الأردن، تصدر الأزرق المجموعة الثانية، وهو ما يعزز من حظوظه في التأهل ربع نهائي البطولة، حيث تتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة، علما ان البطولة تقام بمشاركة 11 دولة عربية.



في سياق متصل، يواجه منتخب الكويت غدا الخميس المنتخب السوداني عند العاشرة صباحا على ملاعب مجمع «ند الشبا الرياضي»، كما يلتقي أيضا ضمن المجموعة الثانية سورية والأردن وضمن المجموعة الأولى يلتقي صباحا: المغرب وعمان، والعراق والإمارات، وفي المساء ضمن المجموعة ذاتها يلتقي المنتخبين المغربي والقطري، والعماني مع الإماراتي، على أن يواجه السودان المنتخب الأردني، والبحرين المنتخب المصري.



ويعول الجهاز الفني لمنتخب الكويت على مواجهة السودان للاقتراب من حسم بطاقة التأهل للدور الثاني، وسط جاهزية كبيرة في صفوف المنتخب لكل من: علي حيات، عبدالرحمن العوضي، محمد عبدال، عبدالعزيز معيوف، حسين شمس، محمد التركي، فؤاد بهبهاني، وطلال العبدالله.



من جانبه، أشاد رئيس نادي الكويت للبادل عمر الزنكي بما قدمه لاعبو «الأزرق» في المباراة الافتتاحية، مشيرا إلى أن مستوى المنتخب كان بمنزلة رسالة قوية لجميع المنتخبات، أنه قادم وبقوة في البطولة من أجل المنافسة على اللقب.



وبين أن «الأزرق» يستهدف، إلى جانب المنافسة على اللقب، الحصول على احتكاك قوي وسط مشاركة منتخبات من العيار الثقيل، معربا عن ثقته في لاعبي «الأزرق» لتقديم ما يؤكد ان لعبة البادل في الكويت تتطور بصورة مثيرة للاهتمام.



جدير بالذكر ان الدور التمهيدي يختتم الجمعة، حيث تنتظر «الأزرق» مواجهة أمام المنتخب السوري في الفترة الصباحية، وفي المساء عند الخامسة يلتقي الكويت مع المنتخب البحريني.