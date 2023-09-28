أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها تسلمت نادي فروسية الجهراء تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بحل النادي.



وقال مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان في بيان صحافي: «نتقدم بخالص الشكر الى مجلس إدارة نادي فروسية الجهراء السابق على تعاونه في تنفيذ حكم المحكمة والتزامه بالقانون»، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين كل جهات الدولة في تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة، وهناك دور كبير لقطاعات وزارة الداخلية المختلفة بقيادة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.