قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار المشتقات النفطية مجددا، حيث قررت مساء أمس الثلاثاء برفع أسعار الفيول والغاز المنزلي والصناعي.



وحسب القرارات الرسمية الصادرة عن التموين، والتي حملت توقيع الوزير محسن عبدالكريم علي، فقد تم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الذكية إلى 75.000 ليرة سورية، أما سعر أسطوانة الغاز المدعوم للمواطن فبقي كما هو 15 ألفا ولا تعديل عليه.



وقد نشرت الوزارة توضيحا على حساباتها على مواقع التواصل جاء فيه أن «قرار رفع سعر أسطوانة الغاز المستبعدة من الدعم واضح، وهو 75 ألف ليرة سورية للأسطوانة المستبعدة من الدعم من داخل البطاقة وخارجها، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي للمنشآت الاقتصادية كافة 150 ألف ليرة سورية، أما سعر أسطوانة الغاز المدعوم للمواطن فبقي كما هو 15 ألفا ولا تعديل عليه».



في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إن أسوأ نتيجة كارثية لارتفاع أسعار المحروقات والسماد والأدوية الزراعية وارتفاع سعر صرف الدولار في سورية أن أغلب المنتجات الوطنية الزراعية وغيرها أصبحت تكلفة إنتاجها كبيرة جدا وخارج القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.



وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، انه «أصبح أمام الحكومة خياران: إما السماح بتصدير جميع المنتجات الزراعية من أجل تشجيع المزارعين على الزراعة لأن هناك ضعفا بالطلب الداخلي بسبب تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، أو إغلاق باب التصدير وإلزام المزارعين بالبيع بأقل من تكاليف الإنتاج لتأمين منتجات رخيصة للمواطنين، وبالتالي تكبيد المزارعين خسائر فادحة تكون نتيجتها هجرة الأرض وعدم تكرار الزراعة وزيادة البطالة وتهديد الأمن الغذائي».



واعتبر خزام أن قرار التصدير أقل ضررا لأن بيع نصف المحصول للتصدير بسعر مرتفع يعني عدم تكبيد المزارعين بالخسائر في حال بيع النصف الثاني بسعر التكلفة أو أقل في السوق الداخلية.