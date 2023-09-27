وجه النائب جراح الفوزان رسالة لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مفادها «خطابك في الأمم المتحدة كان خطابا مستحقا لسيادة الدولة».



وأضاف: يجب عليك أن تتكلم عن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة وكيف ستنفذ برنامج عملها حتى نراقبكم ونتعاون معكم.

وقال الفوزان: برنامج عمل الحكومة محبط ولم تقم الحكومة بالرد على أسئلة النواب، وكنا نتوقع رسائل إيجابية خلال الصيف، وهل من المعقول ان الحكومة غير قادرة على حل مشكلة الشوارع.



وأن الكويت تعاني من نقص في الأدوية، ولدينا مشكلة في خطة الابتعاث الخاصة بالطلبة ومركز الأمن السيبراني معطل ولا توجد لدينا خطة لتسكين المناصب القيادية وسد الشواغر بها، فهل يعقل ان الكويت تتراجع في أغلب القطاعات؟!



وزاد الفوزان: هل تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال فرض رسوم على المرافق العامة؟ ولذلك نحن لن نجامل اي مسؤول على حساب البلد وسوف استمر بالسعي للإصلاحات وعلى رأس أولوياتي رفع مستوى معيشة المواطنين وحماية المال العام والمزيد من الحريات.