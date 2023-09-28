

أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن بدء تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1445هـ/2024م وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك اعتبارا من 1/10/2023 الساعة 12 ظهرا إلى 10/11/2023 الساعة 12 ظهرا.



وفي تفاصيل بيان «الأوقاف»، فإن الفئات المستهدفة هي:



أولا: المواطنون وفق الشروط التالية:



1 ـ لم يسبق له الحج.



2 ـ أن تكون المجموعة ضمن الأقارب (جد ـ جدة ـ أب ـ أم ـ أخ ـ أخت ـ ابن ـ بنت ـ زوج زوجة ـ العمة ـ الخالة).



3 ـ مواطنون مع مرافق مقيم واحد (زوجة ـ أم ـ زوج ـ ابن ـ ابنة).



4 ـ مواطنة أو أكثر لم يسبق لها الحج مع محرم واحد سبق له الحج.



5 ـ مواطن كبير بالسن 70 عاما فما فوق مع مرافق واحد سبق له الحج.



6 ـ معاق كويتي (إعاقة حركية شديدة) لم يسبق له الحج مع مرافق واحد سبق له الحج.



وتابعت «الأوقاف»: بالنسبة للبنود 3 و4 و5 يتم تخصيص نسبة 5% فقط من إجمالي عدد الحجاج المخصصة لهم.



ثانيا: فيما يخص المقيمين بصورة غير قانونية:



الشروط العامة



1 ـ لم يسبق له الحج.



2 ـ أن تكون المجموعة الواحدة لا تتعدى 5 أشخاص كحد أقصى.



3 ـ في حال إلغاء طلب الأكبر سنا في المجموعة يلغى قبول الطلب ويرجع البقية إلى المنصة.



4 ـ بعد إجراء الفرز والقبول يجب سداد مبلغ 25% من قيمة الحج لضمان التسجيل لدى الحملة.



5 ـ يحق لمقدمي الطلب التغيير والاستبدال أثناء فترة أن يكون لديه بطاقة أمنية صالحة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.



6 ـ ان تكون المجموعة ضمن الأقارب (جد ـ جدة ـ أب ـ أم ـ أخ ـ أخت ـ ابن ـ بنت زوج ـ زوجة ـ العمة ـ الخالة.



7 ـ بعد قبول الحاج وإتمام التسجيل لدى الحملة يحق له تغيير الحملة لمرة واحدة وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2024.



وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية تسجيل مبدئي لحين ورود موافقة الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.



وفيما يخص السياسات العامة، أكدت «الأوقاف» انه سيتم الفرز بعد انتهاء التسجيل وفقا للأكبر سنا.



وتابعت: أن تكون المجموعة الواحدة لا تتعدى 5 أشخاص كحد أقصى.



وأوضحت أن مدة التسجيل: في حال إلغاء طلب الأكبر سنا في المجموعة يلغى قبول الطلب ويرجع البقية إلى المنصة.



وتابعت: بعد إجراء الفرز والقبول يجب سداد مبلغ 25% من قيمة الحج لضمان التسجيل لدى الحملة.



وأشارت إلى أنه يحق لمقدمي الطلب التغيير والاستبدال أثناء فترة التسجيل.



ولفتت إلى انه سيمنح المرشح للقبول مهلة 5 أيام لاستكمال التسجيل ويشترط عليه سداد مبلغ 25% من قيمة الحج كدفعة أولى.



وفيما يخص سياسة الإلغاء، أشارت إلى انه في حال الإلغاء قبل 31/1/2024 يسترجع الحاج المبلغ كاملا، أما في حال الإلغاء بعد 31/1/2024 يخصم المبلغ كاملا من الحاج.



وأوضحت «الأوقاف» انه في حال سد الشاغر (المقعد الملغى) يسترجع الحاج اللاغي كامل المبلغ.



وأوضحت انه بعد قبول الحاج وإتمام التسجيل لدى الحملة يحق له تغيير الحملة لمرة واحدة وذلك في موعد أقصاه 31/1/2024، ويتم المصادقة مع برنامج «هويتي».