‏ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أن قطاع المكافحة نفذ تمرينا عمليا صباح الثلاثاء الماضي في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة حولي.



‏وأوضحت الإدارة أن مركز إطفاء حولي نفذ التمرين في مبنى يتكون من 15 دورا، والذي كان عبارة عن حريق في الدور الـ 12، وتساقط أجزاء من الحريق على الأرض، وقد تم توزيع الفرق لمواجهة الحادث بالشكل المطلوب، حيث تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.



‏وأضافت الإدارة أن هذه التدريبات التي تقوم بها قوة الإطفاء العام بشكل دوري تهدف إلى رفع مستوى جاهزية وكفاءة رجال الإطفاء المهنية للتعامل السريع مع مثل هذه الحوادث، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي.