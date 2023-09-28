تفقد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، يرافقه قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد، دورة التأسيسية للضباط ودورة الرقباء الأوائل المستجدين ودورة المستجدين الأغرار للاطلاع على سير الدورات، وكان في استقبالهم مدير معهد تدريب قوات الحرس الوطني العميد الركن محسن حماد. ونقل وكيل الحرس الوطني إلى منتسبي الدورات تحيات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف. وطالب الفريق الركن م. هاشم الرفاعي المنتسبين بالاستفادة من الدورات وموادها النظرية والعملية، والتي يتم خلالها تأهيل المنتسبين من خلال نخبة من المعلمين والمدربين عبر مناهج متكاملة ومتنوعة تتماشى مع الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 (حماية وسند) التي أولت التعليم والتدريب أهمية قصوى لتواكب أحدث أساليب التعليم العسكري. وفي الختام، شدد وكيل الحرس الوطني على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضبط والربط العسكري والتحلي بروح الجدية والتميز بالنتائج والتدريبات من بداية الدورة إلى التخرج منها، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.