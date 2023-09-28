عاطف رمضان



تجري وزارة الأشغال العامة ممارسة لأعمال صيانة مبنى قطاع المركز الحكومي بصبحان طبقا لشروط ومواصفات واردة في مستندات الممارسة، وآخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بالوزارة يوم الاثنين 23 أكتوبر ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد.



وتكون مدة تنفيذ العقد 180 يوما والممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة، وهي مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2023.



وسيعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين في الاشتراك بهذه الممارسة للرد على استفساراتهم، وذلك عند إدارة المشتريات والمخازن قسم المناقصات والعقود الدور الأرضي في المبنى الرئيسي لوزارة الأشغال العامة في منطقة جنوب السرة يوم الخميس 16 أكتوبر في تمام الساعة 10 صباحا.



كما تجري الوزارة ممارسة لصيانة البدالة الرئيسية للوزارة وبدالة الطوارئ 150 طبقا للشروط والمواصفات الواردة في مستندات الممارسة، على ان يكون آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بوزارة الأشغال الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 9 أكتوبر ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، ومدة تنفيذ العقد عامان ميلاديان، ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات.

..وتطرح مزايدة لاستثمار مواقع لتقديم خدمات غذائية



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة الأشغال العامة تعيد طرح مزايدة داخلية لاستثمار مواقع المبيعات وتقديم خدمات غذائية خفيفة بالوزارة.



وأضافت المصادر أن الحصول على مستندات المزايدة من إدارة المشتريات والمخازن بالوزارة خلال ساعات الدوام الرسمي، وتوضع العطاءات في الصندوق المخصص لها في إدارة المشتريات والمخازن في موعد أقصاه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 30/10/2023 ، ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، ومدة تنفيذ العقد عامان تبدأ اعتبارا من التاريخ الذي سيحدد في أمر المباشرة الخطي الذي سيصدر للمستثمر بعد توقيع العقد من الطرفين. ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، ولا يسمح بتجزئة المزايدة ولا تقبل العروض البديلة، علما بأن المزايدة مفتوحة للشركات والمؤسسات المتخصصة، والتي لديها الخبرة والقدرة على تنفيذ هذا العمل، والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين لعام 2023. وسوف يعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين في الاشتراك بهذه المزايدة للرد على استفساراتهم، وذلك بغرفة اجتماعات إدارة الخدمات الإدارية في وزارة الأشغال يوم الاثنين 23 أكتوبر المقبل الساعة 10 صباحا.