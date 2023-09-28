أعلنت إدارة العلاقات العامة عن انطلاق جولة ميدانية للفريق الرقابي بمحافظة الأحمدي للحد من الظواهر السلبية للباعة الجائلين والأسواق العشوائية واتخاذ جميع الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم في هذا الخصوص.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي نواف المطيري إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في المناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي، ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة. وأكد المطيري قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن تحرير 5 مخالفات لبائعين جائلين «فود ترك» في منطقتي المهبولة وأبو حليفة.