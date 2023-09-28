عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني نشرة عامة لجميع المدارس المتوسطة والثانوية بنين وبنات ومدارس التعليم العام والتعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة بتشكيل جماعة للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في المدارس المتوسطة والثانوية، وذلك حرصا من وزارة التربية ـ قطاع التنمية التربوية والأنشطة متمثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في تفعيل دور جماعة التوعوية والتي تعنى بمضار التدخين والمخدرات وآثارهما السلبية على الطالبة والأسرة والمجتمع، من خلال تقديم البرامج الوقائية والتوعوية داخل المدارس حفاظا عليهم من الممارسات والصحبة السيئة التي تسهم في دخول الطلاب دائرة التعاطي بل وتأثيرها السلبي على مستقبلهم الدراسي.



وطالبت الوزارة الجميع بمراعاة تشكيل «جماعة التوعية بمضار التدخين والمخدرات بالمدارس المتوسطة والثانوية» قبل نهاية أكتوبر.



.. وتفعّل دور المجالس الطلابية



عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني نشرة عامة إلى مديري عموم المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة بشأن تشكيل مجلس الطلاب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك حرصا من قطاع التنمية التربوية والأنشطة متمثلا في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية على تفعيل دور المجالس الطلابية لدعم الحياة الاجتماعية السليمة وتعويد الطلاب على ممارسة الحياة الديموقراطية وحرية الرأي وتدريبهم على تحمل المسؤولية وممارسة أساليب القيادة.