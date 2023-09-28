أعلنت جمعية الصفا الإنسانية عن نتائج مشروع «كفالتهم حياة» لهذا العام، مبينة أنه تضمن تقديم الكفالة لـ 2323 يتيما و918 أرملة و63 طالبا و293 مريض سرطان و23 داعية وإمام مسجد و335 حافظا للقرآن و18 معلما و515 يتيما داخل دور الأيتام بكلفة إجمالية قدرها 1141860 دينارا لـ 4488 مستفيدا في قيرغيزستان. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع ان مشروع الكفالات من أهم المشاريع التي توليها «الصفا الإنسانية» اهتماما بالغا إذ لا يقتصر دور الجمعية على إيصال الكفالة لهؤلاء المستفيدين، بل تحرص على زيارتهم ومتابعتهم ورعايتهم، ليكونوا طاقات فاعلة تساهم في خدمة أسرهم ومجتمعاتهم.