أعلن مدير إدارة المشاريع الخارجية التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله العبيدلي أن عدد مرضى العيون الذين استفادوا من الحملات السابقة 126.700 ألف مريض في حين تم إجراء 28.254 عملية منذ عام 2017، مؤكدا أن هذه الحملة تعد السابعة، والجمعية أنفقت 1.4 مليون دينار لعلاج مرضى العيون من خلال تبرعات أهل الخير. وقال العبيدلي: نظرا للحاجة الشديدة لعمليات العيون، ولوجود الكثير من المرضى على قائمة الانتظار، فإن الجمعية سوف تطلق 2 أكتوبر القادم حملة «إبصار» السابعة، داعيا المتبرعين أفرادا ومؤسسات للمشاركة في الحملة ودعمها، مشيرا الى أن إنجازات «ابصار 6» تضمنت إنشاء 4 مستوصفات للعيون في اليمن والنيجر وتونس بالإضافة إلى إجراء 2100 عملية.