يعتبر فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع، المكان الذي تولد فيه لحظات من السعادة وقصص أحلى من السحر في قلب مدينة الكويت، لتكتب معنا حكايتك الخاصة برفقة أحبائك سواء كنت ترغب في قضاء إجازة رومانسية أو تحتفل بذكرى مناسبة بأسلوب أنيق، فنحن نرافقك في كل خطوة ونمنحك تجربة تذوق عالمية قل نظيرها.



بداية مثالية لحياة سعيدة تليق بالأمراء والأميرات، حيث يعد فندق فورسيزونز المكان المثالي لصنع ذكريات من العمر، وحكايات من الخيال بعالم الرومانسية الساحر تبدأ هنا في مطعمنا المميز، سينتوهو، حيث يجتمع الأحباء للاستمتاع بالطعام الآسيوي الرائع والأجواء الدافئة وتضفي الإطلالة المبهرة على مدينة الكويت. إذا كنتما ترغبان بالتعرف على بعضكما عن قرب في أجواء من الرفاهية، يعتبر منتجعنا الصحي، وهو الأول من نوعه في الكويت الذي حصل على تصنيف الخمس نجوم من مجلة فوربس، المكان الأنسب للاستمتاع بالهدوء والانتعاش الحقيقي، عيشوا لحظات من الهدوء بعيدا عن الضغوطات اليومية مع السباحة لمسافات طويلة في مسبح السبا الداخلي. سواء كنتم تبحثون عن مكان لقضاء شهر العسل أو للاحتفال بذكرى خاصة فـ«باقة الرومانسية» هي خياركم المثالي، حيث تتضمن الباقة ترحيبا خاصا مع قالب من الحلوى خاص بالمناسبة، بالإضافة إلى تزيين الغرفة بالزهور الجميلة والنبيذ الفوار غير الكحولي في أكبر غرف الضيوف في المدينة. سواء كانت قصتك الخيالية في بدايتها، أو كنت ترغب في إحيائها من جديد، فإن ملاذنا المستوحى من تقاليد الكويت هو مكان مميز للاحتفال بلقائك.